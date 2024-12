Saab kończy dostawy granatników Carl Gustaf M4 dla Węgier. Zastąpią radzieckie RPG-7

Węgierski minister obrony Kristóf Szalay-Bobrovniczky potwierdził pomyślne zakończenie zamówienia w ramach węgierskiego Programu Rozwoju Sił Zbrojnych.

Carl-Gustaf M4 jest szeroko stosowanym przenośnym systemem broni przeciwpancernej produkowany przez szwedzki przemysł obronny, którego różne wersje zostały przyjęte przez ponad 40 krajów w tym Polskę, która nabyła ten system w marcu 2024 roku. Węgry nabyły pięć różnych typów granatów dla tego systemu, zapewniając wszechstronne możliwości celowania w budynki, siły wroga i sprzęt wojskowy.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom celowniczym, Carl Gustaf M4 umożliwia precyzyjne strzelanie w różnych warunkach środowiskowych i operacyjnych, w tym zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest zdolny do namierzania celów stacjonarnych z odległości do 1000 metrów i ruchomych z odległości do 400 metrów, z możliwością wystrzeliwania granatów dymnych i wybuchowych z odległości jednego kilometra oraz pocisków naprowadzanych laserowo z odległości dwóch kilometrów.

Systemy Carl-Gustaf M4 są zgodne z bieżącymi planami rozwoju wojskowego Węgier i zwiększą mobilność i skuteczność ich sił zbrojnych. Oczekuje się, że zakup ten poprawi możliwości wsparcia ogniowego węgierskich wojsk lądowych i wzmocni ogólne zdolności obronne.

Granatniki Carl Gustav M4 są najnowszą wersją szwedzkiego granatnika przeciwpancernego, który jest częścią rodziny systemów uzbrojenia produkowanych przez firmę Saab. Jest to broń wielkokalibrowa o kalibrze 84 mm, wykorzystywana przez wiele armii na całym świecie. Carl Gustav M4 jest modernizacją wcześniejszych wersji tego granatnika (M2 i M3), łącząc nowoczesne technologie z dotychczasowym doświadczeniem użytkowania. Granatnik jest w stanie wystrzeliwać różne typy amunicji, w tym amunicję przeciwpancerną, przeciwpiechotną, dymną czy oświetlającą. Sprawia to, że jest bardzo elastycznym narzędziem w walce. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak zaawansowane systemy celownicze, Carl Gustav M4 oferuje lepszą celność i większy zasięg skutecznego ognia w porównaniu do poprzednich wersji.

W porównaniu do innych systemów przeciwpancernych Carl Gustav jest stosunkowo lekki, głównie poprzez zastosowanie tworzyw węglowych w konstrukcji i łatwy do transportu. Może być używany przez małe zespoły piechoty, w tym przez jednoosobowe załogi, co czyni go bardzo uniwersalnym. Nowe materiały użyte do produkcji tego granatnika sprawiają, że jest on bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne.

Polska zakupiła granatniki Carl Gustav M4 w marcu 2024 roku ogłoszono, że Polska podpisała umowę z firmą Saab na dostarczenie sześciu tysięcy granatników dla Sił Zbrojnych RP. Decyzja ta była częścią modernizacji polskiego uzbrojenia, mającej na celu zastąpienie podobnie jak Węgry starych postradzieckich granatników RPG-7.

