Od Afganistanu do innowacji. Jak polski major stworzył nowoczesną konwersję do pistoletów

Były oficer WP i NATO, Kornel Bukiel, przekuwa doświadczenia z Afganistanu w innowacyjne rozwiązania dla strzelców i służb mundurowych.

Jego projekt Odin-Arms rewolucjonizuje broń krótką, wprowadzając modułowe pistolety i konwersje PDW, znacząco zwiększające skuteczność.

Sprawdź, jak polska technologia druku 3D zmienia oblicze uzbrojenia i dlaczego modularność to przyszłość strzelectwa.

Przez lata broń krótka pozostawała jednym z najbardziej konserwatywnych segmentów rynku uzbrojenia. Dziś jednak coraz więcej producentów stawia na modularność, a użytkownicy oczekują możliwości szybkiego dostosowania pistoletu do różnych zadań. Ten trend obserwują nie tylko światowi giganci branży zbrojeniowej, ale również polscy konstruktorzy.

Jednym z nich jest Kornel Bukiel – były major Wojska Polskiego, dwukrotny uczestnik misji w Afganistanie i były oficer struktur NATO odpowiedzialny za komunikację strategiczną. Po zakończeniu służby wojskowej postanowił wykorzystać zdobyte doświadczenie do tworzenia rozwiązań dla środowiska strzeleckiego.

Od pola walki do projektowania systemów

Bukiel przez 15 lat służył w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, zajmując głównie stanowiska dowódcze. Kluczowym elementem jego kariery były dwie misje w Afganistanie oraz późniejsza służba w strukturach NATO.

Jak podkreśla, doświadczenia zdobyte podczas planowania działań operacyjnych i budowania zdolności wojskowych miały ogromny wpływ na jego późniejszą działalność.

– W wojsku funkcjonuje pojęcie capability building, czyli budowania zdolności. Nie chodzi wyłącznie o sprzęt, ale o tworzenie rozwiązań, które realnie zwiększają skuteczność działania. Dziś dokładnie tak samo patrzę na broń i wyposażenie strzeleckie – mówi.

Po odejściu z armii pracował m.in. jako zastępca dyrektora liceum mundurowego oraz był związany z Akademią Sztuki Wojennej. Z czasem coraz mocniej zaangażował się jednak w środowisko strzeleckie jako instruktor i szkoleniowiec.

Rewolucja broni modułowej

Zdaniem byłego oficera najważniejszą zmianą ostatnich lat jest rozwój pistoletów modułowych.

Konstrukcje takie jak Sig Sauer P320, Beretta APX czy Springfield Armory Echelon pozwalają użytkownikowi zmieniać konfigurację broni bez konieczności wymiany całego systemu. Kluczowy moduł mechaniczny pozostaje ten sam, natomiast szkielet, chwyt czy wyposażenie można dostosować do konkretnych potrzeb.

Co istotne, podobny kierunek rozwoju obrał również polski przemysł zbrojeniowy. Przykładem jest modułowy pistolet MPS opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu.

– To pokazuje, że polscy konstruktorzy potrafią myśleć innowacyjnie i szukać nowych rozwiązań zamiast kopiować istniejące schematy – podkreśla Bukiel.

Pistolet czy PDW?

Rosnąca popularność platform modułowych sprawia, że coraz częściej pojawiają się pojęcia USW (Universal Service Weapon) oraz PDW (Personal Defence Weapon).

W pierwszym przypadku chodzi o stworzenie jednej platformy służbowej, która może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb użytkownika. Ten sam pistolet może działać jako klasyczna broń boczna lub zostać wyposażony w kolbę, optykę i dodatkowe akcesoria zwiększające skuteczność na większych dystansach.

PDW z kolei ma wypełniać lukę pomiędzy pistoletem a karabinkiem, zapewniając większą kontrolę i skuteczność przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

To właśnie te założenia stały się fundamentem projektu Odin-Arms.

Odin-Arms. Polski projekt rozwijany na strzelnicy

Jak przyznaje Bukiel, początki nie miały charakteru biznesowego.

Pierwsze konstrukcje powstawały jako odpowiedź na konkretne potrzeby pojawiające się podczas treningów i szkoleń. Z czasem pojedyncze elementy przekształciły się w bardziej zaawansowane projekty, które ostatecznie doprowadziły do powstania marki Odin-Arms.

Najważniejszym założeniem było jednak projektowanie całych systemów, a nie pojedynczych części.

– Nie chodzi o zmianę jednego elementu dla samej zmiany. Liczy się to, aby cały system działał lepiej i zwiększał możliwości użytkownika – tłumaczy.

FORESPEAR. Konwersja zmieniająca możliwości pistoletu

Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów Odin-Arms jest konwersja szkieletowa FORESPEAR przeznaczona dla platform takich jak Beretta APX.

Rozwiązanie pozwala przekształcić standardowy pistolet w bardziej stabilną platformę wpisującą się w koncepcje USW i PDW. Konstrukcja wykorzystuje składną kolbę, nieruchomo zamocowaną optykę, dodatkowe punkty montażowe oraz przedni chwyt wyposażony w miejsce na zapasowy magazynek.

Szczególnie cenne dla projektanta okazały się testy prowadzone z udziałem funkcjonariuszy policji wykorzystujących Beretty APX w służbie.

To właśnie opinie zawodowych użytkowników pozwalają zweryfikować, czy dane rozwiązanie rzeczywiście poprawia ergonomię, szybkość obsługi i skuteczność działania.

Druk 3D w służbie nowoczesnego uzbrojenia

Istotnym elementem działalności Odin-Arms są także technologie addytywne.

Bukiel wykorzystuje zaawansowany druk 3D oraz wysokowytrzymałe materiały inżynierskie do projektowania akcesoriów i komponentów niedostępnych na rynku lub nieopłacalnych w imporcie.

Jak podkreśla, nie chodzi o amatorskie drukowanie gotowych modeli pobranych z internetu.

Każdy projekt przechodzi proces modelowania, prototypowania, testów i kolejnych iteracji. Druk 3D jest tutaj narzędziem inżynierskim pozwalającym szybciej rozwijać nowe rozwiązania.

Przyszłość należy do modularności

Zdaniem twórcy Odin-Arms rozwój platform modułowych dopiero nabiera tempa.

Coraz większe znaczenie mają możliwość personalizacji, integracja optyki oraz szybka adaptacja broni do różnych zadań. Dotyczy to zarówno użytkowników cywilnych, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Historia Kornela Bukiela pokazuje, że doświadczenia zdobyte podczas służby wojskowej, misji zagranicznych i pracy w NATO mogą zostać wykorzystane także poza armią – przy tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla rynku strzeleckiego.

A wszystko zaczęło się od prostego założenia: rozwiązać problemy, które pojawiają się podczas codziennego treningu na strzelnicy.