Mało subiektywny przegląd najpopularniejszych pistoletów. Od Glocka-17 po Taurusa PT92

Oto lista 10 najpopularniejszych pistoletów na świecie, to znaczy takich, które cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród cywilów, jak i służb mundurowych. Uwaga: czynnikiem świadczącym o tzw. popularności nie jest jedynie wielkość produkcji danego pistoletu...

Numer 1: Glock 17

Austriacki, znany z niezawodności i prostoty obsługi. Używany przez wiele jednostek policji i wojska na całym świecie. Świat przestępczy również ceni tę broń. W produkcji od 1982 r. Podaje się, że od tego czasu firma Glock Ges.m.b.H (założona przez Gastona Glocka) wypuściła w świat ok. 8 mln sztuk tego modelu.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9x19 mm Parabellum (od 17 nabojów w magazynku). Prędkość wylotowa: 350 m/s. Bardzo lekki (co niektórzy uważają, za jego wadę): 880 g z pełnym magazynkiem. Cena: poniżej 4 tys. zł.

Wady: specyficzna ergonomia rękojeści; mechaniczne nieregulowane celowniki; brak manualnego bezpiecznika.

Numer 2: Beretta 92 (w wersji wojskowej – M9)

Włoski, był standardowym pistoletem w armii USA w latach 1985-2017. Ceniony za wręcz legendarną niezawodność i precyzję. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta – jak podają rozmaite źródła – wyprodukowała dotychczas do 20 mln sztuk tej broni w różnych wersjach, co czyniłoby ten pistolet rekordzistą w kategorii „wielkość dotychczasowej produkcji”.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9x19 mm Parabellum (15 nabojów w magazynku). Prędkość wylotowa: 350 m/s (typowa dla tego rodzaju amunicji). Swoje waży: 1100 g z pełnym magazynkiem. Cena: poniżej 5,3 tys. zł.

Wady: spora waga (dla niektórych jest to zaleta) i rozmiar; skłonność do zacinania się przy używaniu w ekstremalnie trudnych warunkach; wysoki koszt serwisowania; spory odrzut przy szybkim strzelaniu.

Numer 3: SIG Sauer P226

Niemiecko-amerykański, o dużej pojemności magazynka, znany z doskonałej ergonomii i precyzji. Ulubiona broń wielu jednostek specjalnych. Produkowany przez SIG Sauer. Wyprodukowano ok. 3 mln sztuk.

A oto podstawowe parametry techniczne: zasilany amunicją 9x19 mm Parabellum (od 15 do 17 nabojów w magazynku). Prędkość wylotowa: 350 m/s. Waga: od 1100 do 1230 g z pełnym magazynkiem. Cena: poniżej 9 tys. zł.

Wady: waga, wymiary, cena, ograniczone możliwości indywidualnej modyfikacji.

Numer 4: Colt M1911

Amerykańska legenda, która żyje nie tylko na kartach historii. To na nim wzorowano wiele innych pistoletów, m.in. nasz przedwojenny VIS. Klasyka broni przybocznej. Znany z dużej mocy obalającej i niezawodności. Standardowy pistolet US Army od 1911 do 1985 r. (zastąpiony przez Berettę M9). Początkowo produkowany przez Colt's Manufacturing Company. Obecnie nadal w produkcji (m.in. Colt,Springfield Armory,Remington). T

Trudno wyliczyć, ile sztuk tej broni dotychczas wyprodukowano. Tylko dla US Army było tego 2,7 mln sztuk. Można przyjąć, że całkowita produkcja tego modelu była co najmniej dwukrotnie wyższa.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją .45 ACP (Automatic Colt Pistol), czyli 11,43 mm (od 7 do 8 nabojów w magazynku). Prędkość wylotowa: 300 m/s. Waga: 1300 g z pełnym magazynkiem. Cena: współczesnego, nowego egzemplarza – poniżej 6 tys. zł.

Wady: waga, rozmiar, mały magazynek i wszystko inne co wynika z wiekowej konstrukcji.

Numer 5: Smith & Wesson M&P

Amerykański, zaprojektowany z myślą wojsku i policji (MP - Military and Police) oferujący różne kalibry i konfiguracje. Bardzo „młoda” konstrukcja legendarnej firmy Smith & Wesson (w branży od 1852 r.). Na rynku od 2005 r. Nie ma danych o wielkości produkcji. Można założyć, że na rynek zamknięty producent skierował ponad milion sztuk. W 2017 r. pojawiła się modyfikacja bazowego modelu. W M20 poprawiono komfort użytkowania.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 40 S&W, czyli 9 mm 9 (w magazynku 17 nabojów). Prędkość wylotowa: 365 m/s. Waga: 800-950 g (w zależności od typu amunicji) z pełnym magazynkiem. Cena: poniżej 7 tys. zł.

Wady: problemy z magazynkiem, przeciętna jakość wykonania.

Numer 6: CZ 75

Czeski (czechosłowacki) pistolet, który zdobył uznanie dzięki swojej konstrukcji i precyzji. Często wybierany przez strzelców sportowych. Produkuje go Česká zbrojovka od 1975 r. Sprzedano dotychczas ok. 2 mln sztuk.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9 mm Parabellum - istnieją także wersje .40 S&W, .22 LR (w magazynku 15 nabojów kal. 9 mm). Prędkość wylotowa: 350 m/s. Waga: 1300 g z pełnym magazynkiem (9 mm). Cena: poniżej 4 tys. zł.

Wady: waga, rozmiar.

Numer 7: Walther P99

Niemiecki, z innowacyjnym systemem spustowym, znany z wygodnej obsługi i wysokiej jakości wykonania. Producent, Carl Walther GmbH, ma ten pistolet w ofercie od 1996 r. Na wyposażeniu służb mundurowych w całym świecie. Używają go także polscy policjanci. W 1997 r. stał się standardowym pistoletem niemieckiej policji. Walther P99 był zaprojektowany w odpowiedzi na wymagania rynku służb mundurowych, głównie w celu zastąpienia wcześniejszego modelu Walther P88. Wyprodukowano ponad milion sztuk w różnych wersjach.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9 mm Parabellum, .40 S&W (w magazynku 15/12 nabojów). Prędkość wylotowa: 350/400 m/s. Waga: 765 g z pełnym magazynkiem (9 mm). Cena: poniżej 3,5 tys. zł.

Wady: cena, trudny w użytkowaniu dla początkujących.

Numer 8: H&K VP9

Kolejny niemiecki pistolet z gatunku: nowoczesna technologia i ergonomia użytkowania. technologie z ergonomiczną konstrukcją, co czyni go popularnym wyborem wśród strzelców. Produkuje go od 2014 r. Heckler & Koch. Sprzedano, to jest szacunek, ponad 100 tys. sztuk. Firma nie ujawnia faktycznej wielkości produkcji.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9 mm Parabellum (w magazynku od 15 do 17 nabojów). Prędkość wylotowa: 350 m/s. Waga: ok. 820 z pełnym magazynkiem (15-nabojowym). Cena: poniżej 5 tys. zł.

Wady: trudny w użytkowaniu dla początkujących, utrudniona dostępność do części zamiennych.

Numer 9: Springfield XD

Amerykański, zyskał popularność dzięki swojej wszechstronności oraz dzięki temu, że jest produkowany w wielu wariantach. Przystosowany do strzelania amunicją: 9 mm, .40 S&W, .45 ACP, .357 SIG i .45 GAP. Sprzedawany z lufami różnej długości (od 76 do 127 mm). Springfield XD został wprowadzony na rynek w 2002 r.

Jego produkcja rozpoczęła się po przejęciu przez Springfield Armory licencji na produkcję broni samopowtarzalnych od czeskiej firmy HS Produkt (d HS ČZ). Nie ma oficjalnych danych o wielkości dotychczasowej produkcji. Szacunki w sieci mówią o ok. 3 mln sztuk.

A oto podstawowe parametry techniczne:

zasilany amunicją 9 mm Parabellum (w magazynku nabojów 16+1). Prędkość wylotowa: 350 m/s. Waga: do 900 z pełnym magazynkiem. Cena: poniżej 3 tys. zł.

Wady: mało precyzyjne celowniki w wersji podstawowej.

Numer 10: Taurus PT92

Brazylijski, licencyjna kopia Beretty 92. Od oryginału różni się niewielkimi modyfikacjami wprowadzonymi przez Taurus Armas (Forjas Taurus). Firma ta przejęła brazylijskie zakłady Beretty w Brazylii w 1980 r. gdzie produkowano model Beretta 92.

Taurus rozpoczął produkcję PT92 w 1983 r., a broń ta szybko zyskała popularność dzięki kilku udoskonaleniom w stosunku do oryginalnego wzoru, w tym poprawionej konstrukcji zamka i przesuniętemu bezpiecznikowi. Brak danych o wielkości dotychczasowej produkcji. W sieci krążą szacunki pt. „kilkaset tysięcy sztuk”.

W Polsce brazylijska Beretta kosztuje do 3 tys. zł, co czyni ją atrakcyjnym pistoletem dla tych, którzy chcieliby mieć oryginalny włoski pistolet, ale nie mają na niego do wydania 5 tysiów.

Dlaczego te pistolety znalazły się na tej liście?

Uwaga: podane ceny są orientacyjne. Mogą być wyższe. Jak wiadomo, w jednym sklepie telewizor X może kosztować 5 tys. zł, a w dwudziestu innych jest o pięćset czy tysiąc złotych tańszy. I tak w dużym skrócie prezentuje się pierwsza dziesiątka pistoletów najczęściej uznawanych w branży za najpopularniejsze w świecie.

Dodajmy pistoletów obecnie produkowanych. Bo takich sowieckich „tetetek” (TT) wyprodukowano w CCCP różnych państwach prosowieckich ponad 2 mln szt. Już jednak się ich nie produkuje, więc do rankingu TT nie był kwalifikowany. PM (Makarow) wyszedł w jeszcze większym „nakładzie”: ok. 5 mln szt. Dla porównania: przedwojennego VIS wz. 35 radomski „Łucznik” wyprodukował ok. 350 tys. szt. Przed wojną taki pistolet kosztował ok. 250 zł (tyle circa zarabiał zawodowy porucznik). Teraz za egzemplarz w stanie idealnym trzeba zapłacić nawet i 30 tys. zł. Mniej więcej w takiej cenie „chodzą” przedwojenne Colt-y1911, rzecz jasna w idealnym, prawie fabrycznym, stanie... I na koniec: najpopularniejsze wcale nie musi oznaczać najlepszego.