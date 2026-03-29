Tegoroczne Euro Target Show w Poznaniu umocniło swoją pozycję jako kluczowe wydarzenie dla środowiska strzeleckiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi podzielono na dwie hale: jedna poświęcona strzelectwu sportowemu i taktyce, druga łowiectwu i survivalowi.

Wydarzenie to nie tylko ekspozycja sprzętu, ale także prelekcje i spotkania z ekspertami, integrujące różne środowiska.

Euro Target Show w dwóch halach MTK w Poznaniu

Targi Euro Target Show 2026 zostały zorganizowane w dwóch halach Międzynarodowych Targów Poznańskich – hali 5 oraz hali 6 – co pozwoliło na przejrzysty podział tematyczny. Hala 5 była zdecydowanie domeną sportu i taktyki. To właśnie tam koncentrowała się oferta producentów oraz dystrybutorów sprzętu strzeleckiego, akcesoriów taktycznych i rozwiązań dedykowanych zarówno strzelectwu sportowemu, jak i użytkownikom profesjonalnym.

Z naszej perspektywy szczególnie interesujące były nowoczesne platformy karabinowe, rozwój optyki oraz rosnący segment personalizacji broni, który z roku na rok zyskuje na znaczeniu.

Hala 6 stanowiła natomiast przestrzeń dla łowiectwa oraz szeroko rozumianego survivalu. Odwiedzający mogli zapoznać się z bogatą ofertą odzieży myśliwskiej, sprzętu outdoorowego oraz wyposażenia do działania w terenie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także rozwiązania z zakresu bushcraftu, optyki myśliwskiej oraz akcesoriów niezbędnych podczas dłuższych wypraw. Ta część targów przyciągała zarówno doświadczonych myśliwych, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z aktywnością outdoorową.

Euro Target Show 2026: ekspozycja sprzętu, prelekcje i spotkania

Euro Target Show 2026 to jednak nie tylko ekspozycja sprzętu. Program wydarzeń towarzyszących – prelekcje, spotkania z ekspertami oraz rozmowy branżowe – stanowił istotne uzupełnienie części wystawienniczej. Jako Ostry Gwint szczególnie doceniamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami rynku oraz wymiany opinii, które realnie wpływają na rozwój środowiska strzeleckiego w Polsce.

Poznańskie targi integrują różne środowiska

Frekwencja oraz zaangażowanie uczestników jednoznacznie pokazują, że zainteresowanie tematyką strzelecką, łowiecką i survivalową stale rośnie. Euro Target Show pozostaje miejscem, które skutecznie integruje różne środowiska – od sportowców, przez pasjonatów, aż po profesjonalistów związanych z branżą.

Z naszej perspektywy była to edycja niezwykle udana – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Wierzymy, że impreza będzie nadal dynamicznie się rozwijać, umacniając swoją pozycję jako kluczowy punkt w kalendarzu branżowym. Bo Euro Target Show w Poznaniu to dziś coś więcej niż targi – to prawdziwe święto środowiska, którego częścią z dumą jesteśmy jako Ostry Gwint.