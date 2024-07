Czy rosyjskie karabiny wyborowe są cenione? Nie tylko SWD Dragunowa zbiera pozytywne opinie

oprac. Andrzej Bęben 7:45

Jaki jest najlepszy karabin wyborowy snajperski – jak to się go nazywa potocznie? A taki, z którego strzelec pierwszym strzałem trafi w cel. Karabinów do strzelania na duże odległości jest całe mnóstwo. Do neutralizowania celów w odległości od circa kilometra do trzech. Rosjanie twierdzą, że ich „dalekozasięgowy” DXL-4M Sewastopol był dobrą bronią, a teraz jest jeszcze lepszą. Bo ulepszoną w oparciu o doświadczenia płynące z SWO; specjalnej operacji wojskowej – jak Rosjanie określają trwającą od ponad dwóch lat wojnę z Ukrainą.

i Autor: pixabay.com