Czy Albert Einstein pomylił się w prognozach? Dziewięć państw ma „tylko” 12512 głowic i ładunków jądrowych

oprac. abe 6:41 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Einstein zapytany o to, jak będzie wyglądała następna wojna światowa, odpowiedział: „Nie wiem, jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie”. Chyba się w ocenie pomylił. Wydaje się, że w trzeciej wojnie broń jądrowa zostanie użyta. A wówczas nie dojdzie już do czwartej wojny światowej. W styczniu 2023 r. w posiadaniu dziewięciu państw było „tylko” 12512 głowic/ładunków jądrowych. „Tylko” – bo były czasy, w których A i H było znacznie, znacznie więcej. To co teraz jest, wystarczy na totalny armagedon.

