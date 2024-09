Biały Dom wysyła ostrzeżenie Pekinowi. W tle testy rosyjskich dronów w ChRL

Rzecznik zaznaczył, że Biały Dom nie zauważył do tej pory niczego, co sugerowałoby, że rząd Chin był świadomy tych działań. Podkreślił jednak, że Chiny mają obowiązek zapewnić, iż firmy z tego kraju nie dostarczają śmiercionośnej broni Rosji do wykorzystania jej na Ukrainie.

Dodał, że USA są gotowe podjąć natychmiastowe działania przeciwko chińskim firmom, które uda się zidentyfikować na podstawie dokumentów cytowanych przez Reutersa, a także zbadać, które banki ułatwiły transakcje z objętym sankcjami podmiotem rosyjskim.

Wcześniej w środę Reuters podał, że Rosja realizuje w Chinach tajny program projektowania i produkcji dronów szturmowych dalekiego zasięgu do wykorzystania na wojnie z Ukrainą. Według dokumentów, do których dotarł Reuters, spółka zależna państwowego rosyjskiego koncernu zbrojeniowego Ałmaz-Antiej – IEMZ Kupoł zaprojektowała i przeprowadziła w Chinach z pomocą miejscowych specjalistów lot testowy nowego modelu drona Garpija-3.

To nie byle jaki BSP, bo może przelecieć 2 tys. km z 50-kilogramowym ładunkiem. Pozostałe dane techniczne są utajnione.

Reuters przypomina, że 22 maja 2024 r. wywiady amerykański i brytyjski ujawniły, że Chiny przygotowują się niesienia technicznej, militarnej, pomocy dla Federacji Rosyjskiej. Tego samego dnia doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego powiedział, że Waszyngton nie ma informacji na temat bezpośrednich dostawy broni z Chin do Rosji. 3 lipca Bloomberg napisał, że Chiny opracowują dron szturmowy dla Rosji przypominającego irańskiego Shaheda 136. Dodajmy, że taki BSP, ale w wersji zmodernizowanej, produkowany jest licencyjnie w Rosji.

Branżowe ukraińskie portale podkreślają wojska rosyjskie wykorzystują w strefie działań bojowych na terytorium Ukrainy pojazdy opancerzone ZFB-05 produkcji Chińskiej Republiki Ludowej.

Dodajmy też, że rosyjski przemysł zbrojeniowy produkuje też inną Garpiję, Pro 170 W. Kosztuje ok. 150 tys. rubli (ok. 1680 USD). To broń antydronowa, przenośny tzw. bloker dronów. Urządzenie, kształtem zbliżone do pistoletu maszynowego, ma wbudowaną antenę kierunkową o dużym wzmocnieniu, wbudowane 8 niezależnie sterowanych wzmacniaczy operacyjnych częstotliwości radiowej, o łącznej mocy 170 W. Jego producent objaśnia: „Efektem działania tego antydronu jest zakłócenie misji lotniczej, zakończenie kontroli operatora, dezorientacja nawigacyjna i przerwanie transmisji wideo. Już 2-3 sekundy po rozpoczęciu tłumienia BSP przestaje poruszać się po trasie („zawiesza się” w miejscu z powodu utraty komunikacji z satelitami GPS), a po 15-20 sekundach (w zależności od modelu) obniża wysokość i w trybie awaryjnym ląduje w miejscu neutralizacji”.

Wracając do Garpiji BSP: Kupoł, Ałmaz-Antiej i rosyjski resort obrony nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz. Chińskie MSZ oznajmiło natomiast, że nic mu nie wiadomo o takim projekcie, i dodało, że Chiny mają ścisłe procedury kontroli eksportu dronów.