Włochy rozmieszczają systemy obrony powietrznej SAMP/T na Litwie. Trwaja dwustronne ćwiczenia

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy, w dniach od 10 do 20 lutego na Litwie odbywają się dwustronne ćwiczenia litewskich i włoskich batalionów obrony powietrznej z udziałem włoskiego systemu obrony powietrznej SAMP/T rozmieszczonego w tym celu na Litwie, który trenuje redystrybucję i integrację zdolności, ujednolicone dowodzenie i kontrolę, wykonywanie operacji powietrznych. Dwustronne ćwiczenia wprowadzają w życie część modelu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO w krajach bałtyckich.

Kluczową rolą, jaką ma do wykonania SAMP/T jest ochrona personelu i krytycznych obiektów w obszarze operacji. Może on zwalczać pociski przeciwlotnicze i przeciwrakietowe różnych typów, w tym pociski manewrujące, a także neutralizować taktyczne pociski balistyczne.

Jak czytamy dalej, ćwiczenie jest prowadzone przez Batalion Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Litwy z operujące na systemach NASAMS, naziemnym systemem obrony powietrznej SAMP/T, włoskimi i francuskimi myśliwcami prowadzącymi misję ANTO Air Policing w krajach bałtyckich, a także Centrum Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych Litwy.

Ćwiczenia odbywają się w ramach rotacyjnego modelu obrony powietrznej NATO, który został zatwierdzony na szczycie w Wilnie w 2023 roku. Jego celem jest wzmocnienie zintegrowanie systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej NATO.

Powyżej przedstawiony model ma funkcjonować równolegle z misją NATO Air Policing Mission i ustanowi zasady rotacji i integracji naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z dodatkowymi myśliwcami, począwszy od wschodniej flanki NATO. Pierwszy krok w kierunku wdrożenia rotacyjnego modelu obrony powietrznej NATO został podjęty podczas cyklu gotowości Baltic Connection 24 na Litwie, w którym uczestniczył holenderski naziemny system obrony powietrznej dalekiego zasięgu Patriot.

Założenia misji jest przede wszystkim rotacyjna obecność systemów obrony powietrznej wystawionych przez państwo NATO, które mają rozmieścić na Litwie różnorakie systemy obrony powietrznej, takie jak Patriot, IRIS-T SLM, NASAMS czy SAMP/T, działające na zasadzie czasowej rotacji. Rozmieszczone systemy są zintegrowane z istniejącymi strukturami dowodzenia NATO i współdziałają z siłami powietrznymi państw bałtyckich oraz kontyngentami misji Baltic Air Policing.

Celem misji jest nie tylko zapewnienie zdolności do przechwycenia potencjalnych zagrożeń, jakie mogą znajdować się nad Państwami Bałtyckimi, które nie posiadają tak rozbudowanej obrony powietrznej jak inne państwa, ale również wysłanie wyraźnego sygnału odstraszającego do Moskwy, aby nie próbowała dokonywać aktów demonstracyjnych bądź prowokacyjnych na państwach tego regionu.Wyżej opisana misja jest rozszerzeniem dotychczasowej polityki NATO w regionie, która ma wzmocnić zdolności obronność Litwy, Łotwy i Estonii oraz wspierając ich własne się zdolności obronne, które są sale rozwijane.

Misja ta stanowi dość spore uzupełnienie operacyjne dla istniejącego już Baltic Air Policing, w ramach której sojusznicze myśliwce pełnią dyżury bojowe nad państwami bałtyckimi. Dzięki temu możliwe jest połączenie zdolności obrony powietrznej z myśliwcami, tworząc pewnego rodzaju synergie, która jest potrzeba we współdziałaniu tych dwóch bliskich sobie komponentów powietrznych.

Do tej pory region bałtycki był w dużej mierze pozbawiony naziemnych systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu. Przez ten stan rzeczy był on dość podatny na potencjalne ataki rakietowe lub powietrzne a przede wszystkim na prowokacje ze strony Rosji bądź wypadki, kiedy któraś z rakiet wystrzeliwanych w kierunku Ukrainy zmieniłaby kierunek lotu, jak miało to miejsce w przypadku rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-55 odnalezionej pod Bydgoszczą.

Litwa już wcześniej gościła natowskie systemy obrony powietrznej jak amerykańskie Patrioty podczas róznych ćwiczeń, ale dzięki decyzji NATO podjętej podczas szczytu w Wilnie, rozmieszczenie takich systemów stało się regularne i przewidywalne.