Wizyta w MAP w Maskpolu. Pokaz tego co jest oferowane polskim żołnierzom

MASKPOL S.A. to spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest jednym z czołowych producentów wyposażenia indywidualnego z zakresu specjalistycznej ochrony przeciwchemicznej i balistycznej. Firma zatrudniająca obecnie ponad 1200 pracowników w zakładach w Konieczkach i Częstochowie, produkuje i dostarcza nowoczesne produkty wyposażenia mundurowego i taktycznego, sprzęt ochrony przeciwchemicznej jak maski, filtry, odzież oraz sprzęt ochrony balistycznej, którymi są kamizelki, hełmy, a także elementy opancerzenia pojazdów, m.in. dla nowego bojowego pływającego wozu piechoty NBPWP Borsuk. Spółka dysponuje nowoczesnym zapleczem projektowym i badawczym oraz potencjałem produkcyjnym, pozwalającym na realizację dostaw dla służb na najwyższym poziomie.

MASKPOL sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje swoje moce produkcyjne, m.in. przez zakup i adaptację budynku produkcyjno-magazynowego w Częstochowie, czego efektem jest jedna z najnowocześniejszych szwalni w Polsce oraz budowa nowego obiektu produkcyjnego w Konieczkach o powierzchni ponad 4000 m2 przystosowanego do pracy dla ponad 400 osób-inwestycja zakończy się w III lub IV kwartale 2025 roku.

Pozwoli ona na optymalizację produkcji specjalistycznej odzieży, kamizelek kuloodpornych oraz elementów wyposażenia indywidualnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, oraz innych formacji mundurowych. Prowadzone działania sprawiają, że MASKPOL zwiększa swoje moce produkcyjne oraz możliwości badawcze nad usprawnieniami swoich wyrobów.

”Dzięki wdrożonym w spółce programom modernizacyjnym jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Zbudowany potencjał produkcyjny pozwala w pełni zaspokajać rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i innych formacji mundurowych na nowoczesny sprzęt ochrony balistycznej i przeciwchemicznej dla żołnierzy i funkcjonariuszy różnych formacji.”

Podczas wizyty minister Gołota zapoznał się z procesami produkcyjnymi hełmów kulo i odłamkoodpornych, płyt balistycznych oraz innych produktów z portfolio spółki. Mógł również zobaczyć, że wszystkie procesy produkcyjne odbywają się w siedzibie spółki, a dzięki kolejnym inwestycjom z roku na rok przebiegają sprawniej i są bardziej zautomatyzowane. Przyczynia się to zarówno do utrzymania wysokiej jakości produktów jak i do dalszego podnoszenia wydajności całego zakładu.