Wizyta Ambasador Wielkiej Brytanii w PGZ Stoczni Wojennej. Zaprezentowano prace nad programem Miecznik

Gospodarzami spotkania byli Beata Koniarska, Członkini Zarządu PGZ Stocznia Wojenna, wraz z Andrzejem Wojtkiewiczem, Dyrektorem Handlowym. Podczas wizyty zaprezentowano nowo wybudowany biurowiec oraz halę kadłubową, stanowiącą kluczowy element planu inwestycyjnego, wspomagającego sprawną realizację programu Miecznik, prowadzonego przez Konsorcjum PGZ-MIECZNIK we współpracy z Babcock International.

Wizyta była doskonałą okazją do zaprezentowania postępów prac realizowanych w ramach programu Miecznik oraz efektów współpracy z brytyjskimi partnerami. Goście mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną infrastrukturą stoczni oraz zobaczenia hali montażowej, w której powstają wielozadaniowe fregaty dla Marynarki Wojennej RP.

W spotkaniu uczestniczyli również Jan Grabowski - Członek Zarządu PGZ S.A., Roger Burek - Bors, Dyrektor Pionu Projektów Morskich PGZ S.A., Lech Kaczanowski - Dyrektor Sekcji Handlowej w ambasadzie brytyjskiej oraz Ewa Kittel-Prejs - Dyrektor Babcock Polska, którzy aktywnie wspierają rozwój polsko-brytyjskiej współpracy w sektorze stoczniowym i obronnym.

Ambasador Anna Clunes wyraziła swoje uznanie dla postępów w realizacji programu:

„Wizyta w Stoczni Marynarki Wojennej PGZ SW jest okazją, żeby osobiście zobaczyć postępy przy programie Miecznik. Współrealizacja programu MIECZNIK we wszystkich jej aspektach (technicznym, technologicznym, czy też infrastrukturalnym) jest świadectwem wyjątkowego partnerstwa między Polską a Wielką Brytanią. Nasza współpraca w tym sektorze stanowi przykład siły naszychwięzi, wspierając transfer technologii i dzieląc się najlepszymi praktykami, które będą napędzać rozwój obu naszych gospodarek. Razem budujemy pomyślną przyszłość opartą na współpracy międzyrządowej z uczestnictwem sektora okrętowego” – powiedziała Jej Ekscelencja Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

„Partnerstwo polsko-brytyjskie rozwijane m.in. na kanwie prowadzonego przez nasze Konsorcjum PGZ-MIECZNIK programu budowy trzech wielozadaniowych fregat dla MW RP to pokoleniowa szansa na rozwój naszego potencjału produkcyjnego, technologicznego i kompetencyjnego dla naszego kraju. Sprawna realizacja tego przedsięwzięcia to klucz do drzwi, za którymi znajdują się kolejne wspólne projekty, zarówno dla naszych krajów jak i dla naszych sojuszników. W niespokojnych czasach warto mieć zaufanych partnerów, jakimi są Wielką Brytania i jej przemysł.” – powiedział Jan Grabowski, Członek Zarządu PGZ S.A.