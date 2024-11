We Włoszech msza na Monte Cassino. Miejscowe władze oddają hołd bohaterom

Uroczystości pod Monte Cassino w dzień Wszystkich Świętych

Obecni byli: szef polskiej placówki dyplomatycznej w Rzymie kierujący polską ambasadą Ryszard Schnepf oraz córka dowódcy 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i była ambasador we Włoszech Anna Maria Anders. Przybył też burmistrz Cassino Enzo Salera oraz burmistrzowie okolicznych miejscowości: Piedimonte San Fernando, Acquafondata, San Vittore del Lazio, Mignano Montelungo.

W mszy uczestniczyli też żołnierze z polskiego kontyngentu wojskiego X zmiany w bazie w Sigonelli na Sycylii, delegacja polskiego kontyngentu z bazy NATO w Neapolu. Przybyli też uczniowie polonijnej szkoły imienia Francesco Bullo z Lagopatrii pod Neapolem wraz z rodzicami.

Stronę włoską reprezentowali przedstawiciele urzędu do spraw ochrony miejsc pamięci, delegacje karabinierów i Gwardii Finansowej.

Z Rzymu przyjechała grupa wiernych z polskiego kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Duchowieństwo z tej świątyni zorganizowało uroczystości na cmentarzu, na którym pochowanych jest ponad tysiąc żołnierzy 2. Korpusu.

Biskup Cassino o polskich żołnierzach

"Ci bracia byli prześladowani i walczyli o sprawiedliwość" - powiedział biskup Cassino w kazaniu podczas mszy przy grobach polskich żołnierzy.

"Kiedy sprawiedliwość jest naruszana, trzeba jej bronić, także za cenę swojego życia" - dodał, zaznaczając, że jest to wymóg społecznej sprawiedliwości. Zachęcał do modlitwy o to, by wszyscy działali na rzecz pokoju. Podkreślił, że obecność na cmentarzu na Monte Cassino to wyraz wdzięcznej pamięci.

Ksiądz Jacek Stanek z polskiego kościoła przywołał powiedzenie "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". "Możemy powiedzieć, że dla nas, Polaków przebywających we Włoszech, wszystkie drogi prowadzą na Monte Cassino" - dodał.

