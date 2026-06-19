Warszawskie Targi Obronne ruszyły w Expo XXI – „pomysł szalony, ale dobry”

Otwarcie targów i wystąpienie gospodarza

Podczas przemówienia inaugurującego gospodarz wydarzenia nawiązał do startu Portalu Obronnego trzy lata temu oraz do dynamicznego rozwoju projektu, który doprowadził do organizacji pierwszej edycji targów. Zwrócił uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu organizatorzy zastanawiali się, czy uda się wypełnić powierzchnię hal, a dziś na miejscu prezentuje się około stu stoisk i odbywają się równolegle debaty na trzech scenach.

– Jeszcze kilka miesięcy temu patrzyliśmy tutaj na tę halę i zastanawialiśmy się, czym my te powierzchnie zapełnimy, czy będziemy mieć wystawców, czy będziemy mieć gości, czy wreszcie panelistów do naszych rozmów – mówił Grzegorz Zasępa, podkreślając skalę zainteresowania branży.

W kolejnych zdaniach zaznaczył, że branża obronna była dla wydawnictwa "terra incognita", jednak frekwencja i liczba zgłoszeń pokazują realne zapotrzebowanie na format łączący debatę merytoryczną z prezentacją konkretnych rozwiązań dla wojska, służb i sektora bezpieczeństwa.

Autor: Portal Obronny/ Materiały prasowe

Wystąpienie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej

Na scenie pojawiła się następnie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu odpowiedzialna za rozwój Wojska Polskiego, która zwróciła uwagę na skalę środków kierowanych do krajowego przemysłu zbrojeniowego w ramach unijnego mechanizmu finansowego. Podkreśliła, że tylko w ostatnich dniach maja rząd podpisał 62 umowy na łączną kwotę 120 mld złotych, w całości z polskim przemysłem obronnym, co ma przełożyć się na stabilne zamówienia i finansowanie na najbliższe lata.

– Mechanizm 44 miliardów euro, które trafiają w większości do polskiego przemysłu zbrojeniowego, to pełna stabilność zamówień i finansowania na najbliższe cztery lata. Tego w historii polskiej zbrojeniówki jeszcze nie było – podkreśliła wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wskazując na bezprecedensową skalę inwestycji.

Wiceminister zaznaczyła, że kluczowym wyzwaniem pozostaje czas – zarówno w kontekście wydatkowania środków z mechanizmu SAFE do 2030 roku, jak i bieżącego wzmacniania potencjału obronnego państwa. Zdefiniowała ten potencjał szeroko, jako połączenie zdolności Sił Zbrojnych RP z kondycją krajowego przemysłu zbrojeniowego, niezależnie od tego, czy chodzi o podmioty państwowe, czy prywatne.

– Potencjał obronny to nie jest tylko siła i wyposażenie polskiej armii, ale też kondycja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej środków z mechanizmu SAFE trafiło właśnie do naszych firm – mówiła, przypominając, że Polska ma już osiem konkretnych deklaracji od partnerów zagranicznych.

Zmiana filozofii zakupów i współpraca z sojusznikami

W swoim wystąpieniu Sobkowiak-Czarnecka mówiła również o zmianie filozofii zakupów zbrojeniowych, prowadzonej pod kierunkiem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zwróciła uwagę, że udział wydatków kierowanych do polskiego przemysłu wzrósł z około jednej piątej do połowy budżetu obronnego, a w ramach mechanizmu SAFE nawet do 90 procent, przy jednoczesnym utrzymaniu strategicznej współpracy z partnerami zza oceanu.

– Nasi poprzednicy tylko około 20 procent budżetu obronnego wydawali w polskim przemyśle zbrojeniowym, dziś relacja to już 50 na 50, a w ramach mechanizmu SAFE około 90 procent wydatków zostaje w Polsce – wyliczała wiceminister, podkreślając, że nie oznacza to rezygnacji z zakupów w Stanach Zjednoczonych.

Wiceminister odniosła się również do zabiegów o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, przypominając o niedawnej deklaracji wysłanej do Waszyngtonu, uchwale Rady Ministrów oraz rozmowach w Brukseli. Oceniła, że intensyfikacja współpracy z USA oraz wzmacnianie krajowego przemysłu obronnego to równoległe, krótkoterminowe wyzwania, które mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo państwa.

– Stawiamy na to, by mechanizm SAFE w pierwszej kolejności wzmocnił polską armię i polski przemysł zbrojeniowy, a równocześnie konsekwentnie pracujemy nad stałą obecnością wojsk amerykańskich w Polsce – zapowiedziała Sobkowiak-Czarnecka, dziękując jednocześnie organizatorom za odwagę w tworzeniu nowej platformy dialogu z branżą.

Na końcu wystąpienia wiceminister podkreśliła, że decyzja o organizacji Warszawskich Targów Obronnych zapadła w warunkach niepewności co do skali zainteresowania, a dzisiejsza frekwencja i udział kluczowych podmiotów pokazują, że inicjatywa okazała się w pełni uzasadniona. Zwróciła się do przedstawicieli wojska i przemysłu o dalszą współpracę przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych i rozwijaniu krajowych zdolności obronnych.

Warszawskie Targi Obronne to dwudniowe wydarzenie targowo-konferencyjne w Expo XXI, złożone z części branżowej i dnia otwartego, na którym obok około stu stoisk zaplanowano panele eksperckie na trzech scenach, sesję plenarną oraz galę wręczenia nagród Portalu Obronnego. W programie pierwszego dnia znalazły się (m.in.) dyskusje o wykorzystaniu mechanizmu SAFE, zdolnościach Sił Zbrojnych RP, bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, odporności samorządów, logistyce w kryzysie i budowie schronów oraz prezentacje rozwiązań przemysłu obronnego, od systemów łączności po technologie antydronowe.