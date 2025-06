USA ewakuują obywateli z Izraela. Departament Stanu uruchamia loty ewakuacyjne

Ambasador Mike Huckabee poinformował w serwisie X, że amerykańscy obywatele lub osoby posiadające prawo stałego pobytu w USA, które potrzebują wsparcia w opuszczeniu Izraela i Zachodniego Brzegu Jordanu, powinny wypełnić odpowiedni formularz. Ambasador polecił też osobom przebywającym w Izraelu, by zlokalizowały najbliższy schron i unikały zgromadzeń.

Jak podał The New York Times, administracja Trumpa nie poinformowała nadal izraelskiej armii, czy Stany Zjednoczone planują przyłączyć się do wojny z Iranem. Jednak obaj urzędnicy, którzy prosili o zachowanie anonimowości w rozmowie z NYT w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa, stwierdzili, że ich zdaniem Waszyngton najprawdopodobniej przystąpi do wojny i że już czyni do tego przygotowania.

Z kolei Donald Trump zamieścił wpisy na swojej platformie Truth Social, dzieląc się nagraniem stacji Fox News na temat tego, czy zezwoli na amerykańską akcję militarną przeciwko Iranowi, czy nie, Trump napisał po prostu: „Tylko czas pokaże!”. Wpis ten pojawia się tuż przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu.

The Department of State has begun assisted departure flights from Israel. If you are a U.S. citizen or Lawful Permanent Resident currently in Israel or the West Bank and seeking U.S. government assistance to depart, please complete this form so the Department of State can…— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 21, 2025

Ilu Amerykanów przebywa w Izraelu?

Szacuje się, że w Izraelu może przebywać ok. 700 tys. Amerykanów, z których wielu posiada podwójne, amerykańsko-izraelskie obywatelstwo. Nie jest znana dokładna liczba Amerykanów znajdujących się na terytorium Izraela, ponieważ nie mają obowiązku zgłaszania swojej obecności w ambasadzie.

Ewakuacja pracowników ambasady USA

W piątek z ambasady USA w Izraelu ewakuowano 79 pracowników i członków rodzin. Samolot wyleciał z Tel Awiwu do Sofii, skąd przesiedli się oni na lot do Waszyngtonu. Był to już drugi rejs ewakuacyjny dla personelu ambasady i rodzin w tym tygodniu.

Tysiące Amerykanów prosi o pomoc w ewakuacji

Agencja AP napisała, że ok. 6,4 tys. amerykańskich obywateli w Izraelu tylko w piątek wypełniło formularz, prosząc o informacje w sprawie organizacji lotów ewakuacyjnych przez USA. Według szacunków władz między 300 a 500 osób dziennie może wymagać pomocy w ewakuacji.

Ponad 25 tys. zapytań o ewakuację

Jak powiadomiła w piątek (20 czerwca) rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce, ponad 25 tys. osób zwróciło się o informacje na temat ewakuacji z Izraela, Zachodniego Brzegu i Iranu.