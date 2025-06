Trump stawia ultimatum Iranowi: "Kompletne zwycięstwo, czyli brak broni jądrowej"

Spis treści

Trump odniósł się do rozważań na temat potencjalnego uderzenia na Iran podczas spotkania z piłkarzami Juventusu Turyn. Pytany o spór z Emmanuelem Macronem, Trump zaznaczył, że nie chce - jak twierdził Macron - zawieszenia broni.

„Chcemy totalnego, kompletnego zwycięstwa. A wiecie, czym jest zwycięstwo? Brak broni jądrowej” - powiedział.

Trump wyraził przekonanie, że gdyby reżim w Teheranie wszedł w posiadanie broni atomowej, użyłby jej, dlatego nie może na to pozwolić.

„Ja nie chcę walczyć. Nie zamierzam walczyć. Ale jeśli jest wybór między walką, a posiadaniem przez nich broni jądrowej, musisz zrobić to, co musisz. Ale może nie będziemy musieli walczyć” - stwierdził Trump.

Decyzja w ostatniej sekundzie?

Trump powiedział, że choć ma pewne pomysły, co zrobić, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o zaangażowaniu w ataki przeciwko Iranowi, bo „lubi czekać do ostatniej sekundy” z decyzją.

„Mam pomysły, co robić, ale nie podjąłem ostatecznej decyzji — lubię podejmować ostateczną decyzję sekundę przed jej terminem, wiesz, ponieważ rzeczy się zmieniają. Mam na myśli, że zwłaszcza w czasie wojny, rzeczy się zmieniają w czasie wojny. Może to przejść z jednej skrajności w drugą” — powiedział Kaitlan Collins z CNN w Gabinecie Owalnym.

Zapytany o to, co się stanie, jeśli reżim irański upadnie, Trump powiedział: „Mam plan na wszystko, ale zobaczymy, co się stanie. Mam jeszcze kawałek drogi do zrobienia”, powtarzając, że Iran „powinien” zawrzeć umowę nuklearną.

Trump zapowiedział, że jeszcze w środę spotka się w Situation Room w Białym Domu na naradzie z doradcami.

Iran jest „kilka tygodni od” posiadania broni jądrowej?

Prezydent Donald Trump powiedział dziś (18 czerwca), że jego zdaniem Iran jest „kilka tygodni od” posiadania broni jądrowej, przedstawiając katastroficzny scenariusz, gdyby tak się stało.

„Mówię od 20 lat, może dłużej, że Iran nie może mieć broni jądrowej. Mówię to od dawna i myślę, że byli o kilka tygodni od jej posiadania” – powiedział.

„Iran nie może mieć broni jądrowej, zbyt wiele zniszczeń. I użyliby jej” – dodał. „Wiesz, wierzę, że by jej użyli. Inni by jej nie użyli, ale wierzę, że by jej użyli. To tyle. To bardzo proste”.

Komentarze te pojawiły się po tym, jak administracja wysyłała sprzeczne sygnały na temat informacji wywiadowczych, jakimi dysponuje na temat postępów Iranu w programie nuklearnym.

Jak przypomina CNN twierdzenie Trumpa są sprzeczne z ustaleniami społeczności wywiadowczej: Dyrektor Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard zeznała w marcu, że społeczność wywiadowcza USA „nadal uważa, że ​​Iran nie buduje broni jądrowej, a Najwyższy Przywódca Chamenei nie zezwolił na program broni jądrowej, który zawiesił w 2003 r.”.

CNN podało wcześniej, że oceny amerykańskiego wywiadu wskazują, iż Iran nie podejmuje aktywnych działań mających na celu uzyskanie broni jądrowej, a ponadto, według czterech osób zaznajomionych z oceną, potrzebuje nawet trzech lat, aby wyprodukować i dostarczyć broń do wybranego przez siebie celu.

Iran odrzuca wezwania USA do poddania się

Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, odrzucił wezwania USA do poddania się w obliczu niszczycielskich ataków Izraela i ostrzegł, że jakiekolwiek zaangażowanie militarne Amerykanów spowoduje dla nich „nieodwracalne szkody”.

„Mądre jednostki, które znają Iran, jego ludzi i jego historię, nigdy nie zwracają się do tego narodu językiem gróźb, ponieważ naród irański nie jest tym, który się poddaje” – powiedział w filmie. Wcześniej irański dyplomata ostrzegał wcześniej, że interwencja USA grozi „wojną totalną”.