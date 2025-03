Spotkanie ministrów obrony Polski i Litwy. Rozmowy na temat wspólnego i regionalnego bezpieczeństwa

W Warszawie rozpoczęło się spotkanie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė. Wśród rozmów, jakie zostały podjęte pomiędzy szefami resortów obrony obydwu państw, była sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

Ponadto poruszono kwestię aktualnie prowadzonych projektów w ramach dwustronnej współpracy wojskowej oraz możliwości jej zacieśnienia, a także koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, z jakim w ostatnim czasie muszą się zmagać obydwa państwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że tematem, który łączy obydwa państwa, jest Tarcza Wschód oraz Bałtycka Linia Obrony. Ponadto podkreślono wspólne wysiłki w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku, która w ostatnim czasie stała się celem ataków hybrydowych ze strony Federacji Rosyjskiej.

"Wiemy, jak ważne jest budowanie systemów dronowych, antydronowych, fortyfikacji, ułatwienia przemieszczania wojsk własnych i utrudnienia przemieszczania wojsk przeciwnika - ochrona ludności i wsparcie dla wojska" - powiedział wicepremier.

Wicepremier podkreślił również ważny aspekt, jakim jest współpraca w przemyśle zbrojeniowym przez obydwa państwa oraz przy użytkowaniu czołgów Leopard, których Polska posiada blisko 250 sztuk, a Litwa, w ostatnim czasie również postanowiła wzmocnić swoje zgrupowania pancerne, tworząc batalion pancerny, którego trzonem mają być czołgi Leopard 2A8. Podkreślił też, że zarówno Polska, jak i Litwa gwałtownie zwiększają swoje wydatki na obronność, wyraźnie przekraczając progi wskazane przez NATO.

Dovile Sakaliene zaznaczyła w tym kontekście, że Litwa jest drugim po Polsce krajem w NATO wydającym najwięcej na zbrojenia. Jak mówiła, w tym roku wydatki Litwy na cele obronne wynoszą 4 proc. PKB, zaś od przyszłego roku wydatki te przewidziane są na między 5 a 6 proc. PKB.

Zwróciła też uwagę, że Polskę i Litwę łączy odpowiedzialność za ochronę krytycznej infrastruktury na dnie Bałtyku. Wskazywała na konieczność "dostosowania aktów prawnych tak, aby pozwalały one na kryminalizację tego typu zachowań".

Ponadto wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że od 1 kwietnia do 31 lipca Polska będzie pełniła misje Baltic Air Policing, chroniąc litewską przestrzeń powietrzną czterema samolotami F-16.

"Przemysł obronny to jest jeden z priorytetów naszych rządów i obszar naszej współpracy. Kolejnym znakiem naszej dobrej współpracy jest także misja Air Policing, która rozpoczyna się 1 kwietnia i za którą już dziś Polsce chcę bardzo podziękować." - powiedziała minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė

Jest to kolejna forma zacieśnienia współpracy pomiędzy oboma państwami. Polska w tym miejscu wchodzi w rolę, do której jest przysposabiana, czyli dawcy bezpieczeństwa w regionie. Wchodząc w buty lidera Wschodniej Flanki NATO, wzmacniając swój wizerunek jako silnego i pewnego punktu w sojuszu północno ataltyckim.

Szef MON powiedział także, że rozmowy z litewską minister dotyczyły także nieustannego wsparcia obu państwa dla Ukrainy, a także negocjacji pokojowych i propozycji zawieszania broni, na którą przystała Ukraina, a którą poparły USA. "Z nadzieją przyjmujemy informację płynącą z Arabii Saudyjskiej z porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Teraz piłka jest po stronie Federacji Rosyjskiej, czy naprawdę chce pokoju, czy to tylko była poza, żeby wciągnąć się do dialogu i dyskusji" - powiedział.

Minister poruszyła też kwestię konwencji ottawskiej, zakładającej zakaz użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych w celu wyeliminowania ich użycia jako środka walki zbrojnej. Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że będzie rekomendował wycofanie się Polski z tego traktatu. "Kiedy mówimy o gotowości na różne scenariusze, to ważne jest ocenić w obecnych okolicznościach zmienne warunki" - mówiła.

Według Sakaliene, ważne jest, by wszystkie pięć krajów sojuszniczych w naszym regionie, które graniczą z Rosją, jak najszybciej "doszły do wspólnych rozwiązań w tej kwestii". Zaznaczyła, że konieczne jest wykorzystanie wszystkich możliwych sposobów, by obronić się przed agresorem. Zaznaczyła, że Rosja nigdy nie dotrzymywała podpisanych umów międzynarodowych, w związku z czym m.in. Polska i Litwa muszą być gotowe na każdy scenariusz.

Sakaliene podkreśliła także, że 75 proc. Litwinów widzi w Polsce podstawowego partnera w obronie, co - jak mówiła - podkreśla moc tego aliansu