Samoloty oddadzą cześć powstańcom. F-16 i C-130 Hercules przelecą 1 sierpnia nad Warszawą

Podczas środowej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Janem Ołdakowskim mówili o zaangażowaniu Wojska Polskiego w uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Szef MON poinformował o honorowym przelocie samolotów wojskowych: C-130 Hercules i czterech F-16. "Wojsko Polskie stało, stoi i stać będzie zawsze z tymi, którzy budowali wielką historię Polski, budowali wielkie bohaterskie czyny" - dodał.

Z kolei dyrektor MPW Jan Ołdakowski powiedział, że samoloty przelecą tuż przed godziną W trasą: plac Zbawiciela – Marszałkowska – Ogród Krasińskich. Jako pierwszy poleci Herkules C-130 z przypiętą biało-czerwona flagą z symbolem Polski Walczącej, w ślad za nim polecą cztery F-16 Jastrząb.

Ołdakowski zaznaczył, że zorganizowany z inicjatywy MON w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego lot, upamiętniający zrzuty dla powstańców, będzie "hołdem dla najdzielniejszych z dzielnych - dla alianckich lotników".

"Gdy zaczynaliśmy budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, spotykaliśmy się z powstańcami i pytaliśmy ich: co mamy opowiedzieć? Zawsze zadawaliśmy pytanie: kto był najdzielniejszy w czasie powstania? Myśleliśmy, że powiedzą: +Zośka+, +Parasol+, +Radosław+. Oni wszyscy odpowiadali: +Lotnicy! Myśmy ich podziwiali, bo dzięki nim wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami+" - powiedział Ołdakowski.

𝟏 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚, 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐥𝐬𝐜𝐲 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐜𝐢 𝐨𝐝𝐝𝐚𝐝𝐳𝐚̨ 𝐡𝐨ł𝐝 𝐏𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚𝐧́𝐜𝐨𝐦.Żołnierze Polskich Sił Powietrznych razem z Muzeum Powstania Warszawskiego dołączają do upamiętnienia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

„To kolejna współpraca Muzeum Powstania Warszawskiego z polskimi Siłami Powietrznymi” – mówi @JanOldakowski, dyrektor Muzeum. „Dlatego z okazji tego uroczystego przelotu załogi F-16 i Herculesa C-130 do swoich mundurów przypną wyjątkowe naszywki wojskowe, przygotowane przez… pic.twitter.com/bzXQ4Yce1S— MuzeumPowstania1944 (@1944pl) July 31, 2024

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Dziękuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, którzy przyczyniają się do godnego upamiętnienia 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.-Dziś w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego w #Warszawa wicepremier, minister obrony narodowej poinformował o… pic.twitter.com/PaiLoaSMvr— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 31, 2024

Przypomniał, że pierwszy lot trzech załóg z zaopatrzeniem i bronią dla walczącej Warszawy odbył się w nocy z 3 na 4 sierpnia 1944 r. "Później, do 13 września, latały kolejne załogi. Co trzecia nie wracała. To było trzy tysiące kilometrów lotu nad okupowaną Europą z Campo Casale koło Brindisi we Włoszech - cała noc, dwanaście godzin w powietrzu" - podkreślił.

Minister obrony narodowej mówił także o zaangażowaniu w uroczystości siedmiuset żołnierzy. "Jest to ogromna liczba żołnierzy. Dziękuję naszym dowódcom, dziękuję na ręce dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy w ten sposób upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie i największym zrywem niepodległościowym na terenie okupowanej Polski. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys. osób, wypędzono z miasta.

