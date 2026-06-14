Royal Marines przejmują tankowiec "Smyrtos". Londyn uderza w rosyjską flotę cieni

Abordaż na kanale

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że nad ranem 14 czerwca 2026 roku siły morskie weszły na pokład eksponującego kameruńską banderę tankowca "Smyrtos" (IMO: 9389100) na akwenie Kanału Angielskiego. Jednostka ma około 243 m długości, 42 m szerokości i zanurzenie rzędu 14,6 m, co plasuje ją w typowej klasie dużych zbiornikowców ropy. Operacja trwała sześć godzin i została przeprowadzona na wodach międzynarodowych zgodnie z prawem krajowym oraz międzynarodowym.

Na pokład weszli Royal Marines i specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze National Crime Agency. Działania wspierały śmigłowce Maritime Air Group, (m.in.) typu Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat, samolot patrolowy P-8 Posejdon, a także fregata typu Duke HMS "Sutherland" (F81) i niszczyciel min typu Hunt HMS "Ledbury" (M 30).

Londyn zapowiedział, że "Smyrtos" zostanie przeprowadzony na kotwicowisko u południowych wybrzeży Anglii i pozostanie pod nadzorem na czas trwania śledztwa oraz oceny ryzyka środowiskowego i bezpieczeństwa. Premier Sir Keir Starmer wiąże operację z próbą ograniczenia dochodów z eksportu ropy, które według brytyjskiego rządu zasilają rosyjski wysiłek wojenny przeciw Ukrainie.

This morning, UK forces boarded a Russian tanker in the English Channel that was secretly helping to bankroll Putin's war in Ukraine. The first operation of its kind led by British forces, and a clear message: there is nowhere to hide. pic.twitter.com/RQdw7bmuQw— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2026

Dlaczego "Smyrtos"?

Według BBC zatrzymana jednostka była objęta sankcjami – od lipca 2025 roku – a od tego czasu zmieniła nazwę z "Myrtos" na "Smyrtos" oraz dwukrotnie banderę. Publicznie dostępne rejestry wskazują, że statek pływa obecnie pod banderą Kamerunu.

Takie zmiany nazwy i bandery należą do najbardziej typowych metod wykorzystywanych przez flotę cieni do utrudniania identyfikacji jednostek i omijania sankcji. Brytyjski komunikat nie rozwija szerzej historii rejsów "Smyrtosa", ale sam wybór tej jednostki pokazuje, że Londyn przechodzi od zapowiedzi do realnego egzekwowania przepisów wobec konkretnych statków.

Znaczenie tej operacji zwiększa fakt, że premier zatwierdził nowe uprawnienia – już w marcu 2026 roku – zezwalając siłom zbrojnym i służbom na boarding sankcjonowanych jednostek floty cieni przechodzących przez brytyjskie wody. Tankowiec "Smyrtos" stał się więc pierwszym praktycznym testem tych rozwiązań.

Autor: First Sea Lord and Chief of Naval Staff/ X (Twitter)

Sygnał dla floty cieni

Sprawa "Smyrtosa" ma znaczenie wykraczające poza pojedynczy abordaż, bo dotyczy jednego z najważniejszych szlaków żeglugowych Europy. Londyn od miesięcy zapowiadał bardziej stanowcze działania wobec statków przewożących rosyjską ropę z naruszeniem sankcji, a Kanał Angielski pozostawał jednym z akwenów, przez które takie jednostki regularnie przechodziły.

Brytyjski rząd podaje, że flota cieni liczy ponad 700 jednostek i odpowiada za przewóz 75 % objętej sankcjami rosyjskiej ropy. Według tego samego komunikatu ponad 72 % tankowców floty cieni ma więcej niż 15 lat, a z tą grupą jednostek wiązano już ponad 50 incydentów.

Kontekst europejski jest tu równie istotny. Wcześniej Belgia i Francja przejęły zbiornikowiec "Ethera", również łączony z rosyjską flotą cieni, a brytyjski komunikat podkreśla, że dzisiejsza operacja została przeprowadzona w ścisłej koordynacji z Francją i rozwija wcześniejsze wsparcie Londynu dla operacji amerykańskich i francuskich.

Czym jest flota cieni

Royal United Services Institute opisuje flotę cieni jako sieć starych, często słabo utrzymanych zbiornikowców o nieprzejrzystej strukturze własności, wykorzystywanych do omijania sankcji na handel ropą. Mechanizm ten służy nie tylko Rosji, ale również Iranowi i Wenezueli, jednak to rosyjski eksport ropy uczynił z niego problem pierwszoplanowy dla bezpieczeństwa europejskiego.

Eksperci zwracają uwagę, że część tych jednostek działa poza standardowym zachodnim systemem ubezpieczeń i nadzoru technicznego, co zwiększa ryzyko awarii, kolizji i skażeń na morzu. Brytyjskie władze wyraźnie sygnalizują to także w sprawie "Smyrtosa", zapowiadając monitoring jednostki pod kątem zagrożeń środowiskowych i bezpieczeństwa żeglugi.

Brytyjska operacja przeciw "Smyrtosowi" nie rozstrzyga jeszcze, czy Londyn będzie prowadził podobne działania regularnie, ale pokazuje zmianę jakościową: od politycznych deklaracji do użycia siły, środków policyjnych i prawa morskiego wobec konkretnej jednostki. Dla państw europejskich to sygnał, że walka z flotą cieni może wejść w fazę bardziej bezpośredniego egzekwowania sankcji na morzu.