Polskie F-16 i M-346 ćwiczą na fińskich DOL-ach. Epizod manewrów pk. "Ramstein Flag 2026"

Lądowanie polskich statków powietrznych na DOL Tervo

Polskie statki powietrzne uczestniczące w ćwiczeniu pk. "Ramstein Flag 2026" wykonały lądowanie na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) w rejonie Tervo, wykorzystywanym podczas ćwiczenia jako tymczasowe miejsce bazowania. W polskim przekazie podkreślono, że F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz M-346 Bielik z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego jako pierwsze w historii polskiego lotnictwa wojskowego operowały z fińskiego odcinka drogowego. Piloci wykonywali podejścia i lądowania na wąskim odcinku standardowej drogi otoczonej lasem, co wymagało precyzyjnego pilotażu i dostosowania techniki do ograniczonej szerokości pasa. W trakcie epizodu sprawdzano także działanie personelu technicznego odpowiedzialnego za obsługę i przygotowanie maszyn do ponownego startu w warunkach polowych.

W swojej wypowiedzi dowódca polskiego komponentu lotniczego, ppłk. pil. Krzysztof Poręba, zaakcentował wymiar interoperacyjny tego epizodu i zdolność do realizacji zadań "w każdych warunkach", łącznie z operowaniem z rozproszonych lokalizacji.

Ramstein Flag 26 provides Allies with an opportunity to learn about the Finnish Air Force's dispersed operations.The U.S. Marine Corps as well as the Polish and Spanish air forces are operating from a Finnish highway strip for the first time. 🇫🇮🇺🇸🇵🇱🇪🇸#ilmavoimat #RamsteinFlag pic.twitter.com/ngeYKgwgCS— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) June 9, 2026

"Ramstein Flag 2026": skala i założenia ćwiczenia

Manewry pk. "Ramstein Flag 26" to wielonarodowe ćwiczenie lotów bojowych prowadzone przez NATO Allied Air Command (AIRCOM), obejmujące w tym roku obszar od Finlandii po Hiszpanię. W tegorocznych manewrach uczestniczy łącznie 18 państw NATO oraz ponad 200 statków powietrznych operujących z około 20 baz i lotnisk w Europie. Północna część ćwiczenia odbywa się w Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii, a główne loty realizowane są na północ od linii Tampere–Jyväskylä–Kuopio, z wykorzystaniem (m.in.) infrastruktury fińskich baz i odcinka drogowego Tervo.

Celem ćwiczenia pk. "Ramstein Flag 26" jest rozwijanie zdolności sojuszniczego lotnictwa do szybkiego reagowania w scenariuszach związanych z artykułem 5. Traktatu Waszyngtońskiego. Allied Air Command podkreśla w komunikatach, że ćwiczenie służy sprawdzeniu planowania i prowadzenia wspólnych operacji powietrznych w warunkach dużej liczby statków powietrznych, rozproszonych baz operacyjnych i wielonarodowego ugrupowania. W trakcie fazy live-fly - od 8 do 18 czerwca 2026 roku - wszystkie użycia środków ogniowych są symulowane, a zrzuty bomb i wystrzelenia rakiet nie wykorzystują bojowej amunicji.

Fińskie siły zbrojne informują, że w związku z ćwiczeniem Finlandia przyjmuje ponad 50 statków powietrznych oraz około 1300 żołnierzy i personelu, co czyni ją jednym z głównych państw-gospodarzy części północnej ćwiczenia pk. "Ramstein Flag 26".

Allied astronauts meet during Ramstein Flag 2026 👨‍🚀Swedish astronaut 🇸🇪 and fighter pilot Marcus Wandt met French 🇫🇷 fighter pilot and AWACS commander Arnaud Prost during Ramstein Flag 2026.Prost is scheduled to take part in a space mission in 2027. For many years, Wandt… pic.twitter.com/P1OZBhX0MA— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 10, 2026

Drogowy odcinek lotniskowy i koncepcja rozproszenia lotnictwa

Drogowy odcinek lotniskowy to fragment drogi publicznej przystosowany do startów i lądowań samolotów wojskowych, który może pełnić funkcję zastępczego pasa w sytuacji czasowego wyłączenia klasycznego lotniska z użycia. W praktyce oznacza to przebudowę lub dostosowanie odcinka o odpowiedniej długości i nośności, zwykle w terenie zalesionym, wraz z lokalną infrastrukturą pomocniczą umożliwiającą obsługę techniczną statków powietrznych. Fiński komunikat w sprawie ćwiczenia pk. "Ramstein Flag 26" wskazuje, że droga nr 551 między Karttulą i Tervo została czasowo wyłączona z ruchu aby pełnić rolę pasa startowego. Na tym odcinku prowadzone są operacje lotnicze przez Karelia Air Wing, przy równoczesnym wprowadzeniu stref ograniczeń ruchu i przemieszczania dla ludności cywilnej.

Model wykorzystania DOL-i wpisuje się w rozwijaną w NATO koncepcję "Agile Combat Employment" (ACE). ACE zakłada zwiększenie odporności i przeżywalności lotnictwa sojuszniczego poprzez rozproszenie sił na sieć baz stałych i tymczasowych, w tym obiektów o ograniczonej infrastrukturze, które umożliwiają generowanie efektu bojowego przy minimalnym śladzie logistycznym. Rozproszenie utrudnia przeciwnikowi planowanie i wykonywanie uderzeń na bazowe elementy systemu obrony oraz wymusza tworzenie wielu potencjalnych punktów rażenia zamiast kilku dużych lotnisk. Zgodnie z opisem ACE kluczowe znaczenie ma elastyczność działania oraz wykorzystanie personelu wielofunkcyjnego, który jest w stanie zabezpieczyć operacje z improwizowanych lub tymczasowych lokalizacji.

Fiński system rozproszonych operacji lotniczych, oparty na sieci baz drogowych takich jak Tervo, stanowi przykład praktycznego wdrażania tych założeń w warunkach państwa frontowego NATO na kierunku północno-wschodnim. Tervo funkcjonuje w tym systemie nie jako obiekt jednorazowy – w ramach ćwiczenia pk. "Baana 23" ten sam odcinek drogi służył jako baza drogowa dla fińskich F/A-18 oraz statków powietrznych państw sojuszniczych, w tym F-35 i Eurofighter. Udział polskich F-16 i M-346 w epizodzie z wykorzystaniem DOL-i w Finlandii oznacza włączenie polskich załóg w realne szkolenie według tego modelu, w ramach dużego sojuszniczego ćwiczenia. Materiał opracowano na podstawie komunikatu prasowego 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.