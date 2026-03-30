Polski żołnierz ranny w Libanie. Wybuch miny pułapki

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13:10 czasu lokalnego, kiedy patrol polskich żołnierzy PKW UNIFIL przemieszczał się z jednego z posterunków do bazy. W pobliżu pojazdu typu HMMWV (Humvee) eksplodowała mina pułapka, raniąc jednego z podoficerów. Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X, „Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz”. Dodał również, że „obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza”.

Natychmiast po zdarzeniu, ranny żołnierz został przetransportowany do bazy, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało, że „Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej”. Rodzina rannego została już poinformowana o incydencie, a wszyscy uczestnicy patrolu objęci zostali wsparciem psychologicznym.

Informujemy, że w niedzielę, 29 marca br., około godziny 13.10, podczas realizacji patrolu przez żołnierzy PKW UNIFIL na trasie z posterunku 6-50 do bazy 2-45, doszło do wybuchu miny pułapki w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV. W wyniku zdarzenia poszkodowany został żołnierz… pic.twitter.com/TIaZOm49yQ— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 29, 2026

Monitorowanie sytuacji i środki bezpieczeństwa

W związku z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie, polscy żołnierze w Libanie zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa. DORSZ podkreśla, że „sytuacja bezpieczeństwa w rejonie wykonywania zadań przez Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL jest na bieżąco monitorowana” i wszystkie działania są koordynowane z dowództwem misji ONZ.

W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia, wdrażane są „dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne”. Bezpieczeństwo żołnierzy jest priorytetem dla Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL rozpoczął swoją działalność w Libanie w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym polscy żołnierze pełnią służbę, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego, wzdłuż granicy Libanu z Izraelem.

Główne zadania kontyngentu obejmują ochronę ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia (tzw. „blue line”) oraz wspieranie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, kontyngent liczy do 250 żołnierzy, a trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych.