Po raz szósty ruszył turnus DZSW. Kolejne osoby zostały wcielone do Wrocławskiej Brygady Łączności

Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zostali umundurowani oraz otrzymali żołnierskie wyposażenie. Kolejnym etapem wcielenia będzie zapoznanie się z brygadą, przełożonymi oraz kadrą dowódczą jednostki.

Szkolenie podstawowe potrwa 8 tygodni. W tym czasie żołnierze nauczą się m.in.: podstaw musztry i regulaminów wojskowych, posługiwania się bronią palną, podstaw działań taktycznych, a także udzielania pierwszej pomocy.

Jak napisano w komunikacie prasowym: "Wcielenie 29 nowych żołnierzy DZSW to ważny krok w stronę wzmocnienia potencjału 10 Wrocławskiej Brygady Łączności. Nowi żołnierze to młodzi ludzie, którzy chcą służyć Ojczyźnie i rozwijać swoje umiejętności. Dla wielu z nich wcielenie do jednej z najnowocześniejszych jednostek łączności jest spełnieniem marzeń o służbie wojskowej. Ich determinacja do służby jest przykładem patriotyzmu i poświęcenia, które są fundamentem Sił Zbrojnych RP".

Na podstawie komunikatu prasowego 10 Wrocławskiej Brygady Łączności