Pionowzlot V-22 Osprey rozbił się w Australii. 3 żołnierzy USA nie żyje

Maszyna pionowego startu MV-22B Osprey należąca do US Marines rozbiła się podczas ćwiczeń. Na pokładzie były 23 osoby i wszyscy odnieśli obrażenia. 3 amerykanów zgineło a 5 pozostaje w szpitalu. Do katastrofy doszło na wyspach Tiwi, około 60 km na północ od Darwin.