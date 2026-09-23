Nowe nominacje w Wojsku Polskim. Zmiany na kluczowych stanowiskach

Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele kierownictwa MON oraz kadra dowódcza Wojska Polskiego. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, decyzje personalne otrzymało ośmiu żołnierzy.

- Wielkie gratulacje dla Was, dla Waszych rodzin za służbę, bo służy cała rodzina w wojsku nie tylko żołnierz, ale cała rodzina. Więc przekażcie też najbliższym podziękowania za to, że jesteście żołnierzami, bo dzięki nim nimi możecie być. To jest moment uroczysty. Od pewnego momentu wprowadziliśmy ten zwyczaj wręczania najważniejszych nominacji w Wojsku Polskim w bardzo uroczysty sposób, nie tylko dla docenienia dotychczasowej służby, ale też, żeby pokazać wszystkim w Polsce, którzy składają się na bezpieczeństwo, płacąc podatki. (...) Dzisiaj mamy trzy obszary, które chcę poruszyć związane z tymi nominacjami. One dotyczą nowych zdolności transformacji polskiej armii, wyposażenia w systemy bezzałogowe, czyli w drony. Dotyczą również wychowania, wykształcenia młodego pokolenia i podnoszenia umiejętności w akademiach wojskowych oraz wojskowej służby zdrowia - powiedział podczas uroczystości szef MON.