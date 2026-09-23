Nowe nominacje w Wojsku Polskim. Zmiany na kluczowych stanowiskach

Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele kierownictwa MON oraz kadra dowódcza Wojska Polskiego. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, decyzje personalne otrzymało ośmiu żołnierzy.
- Wielkie gratulacje dla Was, dla Waszych rodzin za służbę, bo służy cała rodzina w wojsku nie tylko żołnierz, ale cała rodzina. Więc przekażcie też najbliższym podziękowania za to, że jesteście żołnierzami, bo dzięki nim nimi możecie być. To jest moment uroczysty. Od pewnego momentu wprowadziliśmy ten zwyczaj wręczania najważniejszych nominacji w Wojsku Polskim w bardzo uroczysty sposób, nie tylko dla docenienia dotychczasowej służby, ale też, żeby pokazać wszystkim w Polsce, którzy składają się na bezpieczeństwo, płacąc podatki. (...) Dzisiaj mamy trzy obszary, które chcę poruszyć związane z tymi nominacjami. One dotyczą nowych zdolności transformacji polskiej armii, wyposażenia w systemy bezzałogowe, czyli w drony. Dotyczą również wychowania, wykształcenia młodego pokolenia i podnoszenia umiejętności w akademiach wojskowych oraz wojskowej służby zdrowia - powiedział podczas uroczystości szef MON.
Decyzje o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe otrzymali:
- gen. bryg. Dariusz Czekaj – wyznaczony na stanowisko rektora-komendanta Akademii Wojsk Lądowych;
- gen. bryg. Jerzy Kwika – wyznaczony na stanowisko prorektora ds. wojskowych Akademii Sztuki Wojennej;
- gen. bryg. Mirosław Bodnar – wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Operacyjnego ds. UE – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE;
- gen. bryg. Witold Bartoszek – wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia;
- płk Andrzej Czernyhowski – wyznaczony na stanowisko dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych;
- płk Piotr Antoszewski – wyznaczony na stanowisko komendanta 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ;
- ppłk Bogumił Będkowski – wyznaczony na stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii;
- ppłk Sebastian Szymanek – wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.