MON ogłasza nowe nominacje. Wicepremier Kosiniak-Kamysz powierza kluczowe stanowiska dowódcze

Nowe nominacje ogłoszone przez MON

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył akty mianowania na kolejne stanowiska służbowe wybranym oficerom Wojska Polskiego. Podczas uroczystości podkreślono, że wzmacnianie kadr dowódczych jest jednym z priorytetów polityki obronnej państwa, szczególnie w warunkach rosnących wyzwań bezpieczeństwa w regionie.

Akty mianowania otrzymali następujący oficerowie:​

gen. bryg. Jarosław Chojnacki - szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. bryg. Mariusz Ochalski - szef Zarządu Inżynierii Wojskowej – zastępca inspektora Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym RSZ

gen. bryg. Dariusz Czekaj - zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej

płk Krzysztof Duda - dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

płk Dariusz Dróżdż - dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej

płk Krzysztof Rodak - zastępca dowódcy 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej

płk Zenon Mroch - dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

ppłk Łukasz Gradziński - dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Strategiczne znaczenie wzmocnienia sztabu operacyjnego

Powołanie gen. bryg. Jarosława Chojnackiego na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wzmacnia kluczowy ośrodek odpowiedzialny za prowadzenie operacji w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dowództwo Operacyjne RSZ odpowiada m.in. za kierowanie działaniami wojsk w operacjach sojuszniczych, misjach zagranicznych oraz za bieżące dyżury bojowe, dlatego stabilne i doświadczone kierownictwo sztabu ma zasadnicze znaczenie dla ciągłości planowania i dowodzenia.

Nowy szef sztabu ma bogate doświadczenie w strukturach operacyjnych. Wcześniej pełnił funkcję szefa pionu i zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym RSZ, a w 2024 roku został mianowany na stopień generała brygady.

Rola Zarządu Inżynierii Wojskowej w systemie obronnym

Gen. bryg. Mariusz Ochalski, obejmując funkcję szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej i jednocześnie zastępcy inspektora Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym RSZ, przejmuje odpowiedzialność za obszar, który ma bezpośredni wpływ na możliwości prowadzenia działań bojowych. Zarząd Inżynierii Wojskowej odpowiada m.in. za przygotowanie i utrzymanie infrastruktury pola walki, przepraw, umocnień oraz wsparcie inżynieryjne jednostek w kraju i na kierunkach sojuszniczych.

Dotychczasowa służba gen. Ochalskiego na stanowiskach w strukturach inżynierii wojskowej oraz awans generalski nadany przez Prezydenta RP w 2025 roku wskazują, że nominacja jest kontynuacją powierzania mu coraz szerszych zadań w tym kluczowym obszarze. W praktyce oznacza to wzmocnienie zdolności Wojsk Lądowych i innych rodzajów sił zbrojnych w zakresie mobilności, ochrony oraz przystosowania terenu do działań bojowych.

Zmiany w dywizjach i brygadach ogólnowojskowych

Nominacja gen. bryg. Dariusza Czekaja na stanowisko zastępcy dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej wpisuje się w proces wzmacniania tzw. „Żelaznej Dywizji”, która odgrywa kluczową rolę w systemie obrony we wschodniej części kraju. Dywizja ta stanowi jeden z głównych związków taktycznych Wojsk Lądowych i jest przygotowywana do działań na kierunku wschodnim oraz do ścisłej współpracy z siłami sojuszniczymi NATO.

Powierzenie dowodzenia 12 Brygadą Zmechanizowaną płk. Krzysztofowi Dudzie oraz 20 Brygadą Zmechanizowaną płk. Dariuszowi Dróżdżowi ma bezpośredni wpływ na gotowość bojową i tempo szkolenia tych związków taktycznych. Brygady zmechanizowane są zasadniczym komponentem Wojsk Lądowych, a ich dowódcy odpowiadają zarówno za przygotowanie do działań obronnych, jak i za udział w ćwiczeniach krajowych oraz sojuszniczych.

Z kolei płk Krzysztof Rodak, jako zastępca dowódcy 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, wspiera dowodzenie jednym z nowszych związków taktycznych rozwijanych w ramach rozbudowy potencjału wojska. Wzmocnienie kadrowe na tym poziomie ma sprzyjać szybkiemu osiąganiu pełnych zdolności operacyjnych przez dywizję.

Wzmocnienie Wojsk Obrony Terytorialnej i lotnictwa

Powierzenie płk. Zenonowi Mrochowi stanowiska dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wpisuje się w stały proces rozbudowy i profesjonalizacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Brygada ta odpowiada za wsparcie systemu obrony w centralnej Polsce, budowanie lokalnych zdolności do reagowania kryzysowego oraz ścisłą współpracę z samorządami i innymi służbami.

Istotną zmianą z perspektywy Sił Powietrznych jest powołanie ppłk. Łukasza Gradzińskiego na stanowisko dowódcy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, jednej z najważniejszych baz F-16 w Polsce. 31 BLT odpowiada za realizację zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił wysokiej gotowości NATO, w tym za zwalczanie celów powietrznych, rażenie obiektów naziemnych i nawodnych oraz udział w misjach sojuszniczych.

Jak wynika z oficjalnych charakterystyk jednostki, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego jest jedną z najnowocześniejszych baz lotniczych w Siłach Zbrojnych RP, z rozwiniętą infrastrukturą i doświadczonym personelem latającym i technicznym. Nowa nominacja na stanowisko dowódcy ma zapewnić ciągłość szkolenia, utrzymanie wysokiej gotowości operacyjnej oraz dalszy rozwój zdolności do współdziałania z sojusznikami w ramach NATO.