Karta Rodziny Mundurowej uchwalona przez Sejm. Jakie ulgi i przywileje czekają na żołnierzy i funkcjonariuszy?

Sejm uchwalił ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej, która ma wspierać funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. żołnierzy, policjantów, strażaków) oraz członków ich rodzin, a także weteranów.

Karta zapewnia beneficjentom ulgi na przejazdy kolejowe (37% na bilety jednorazowe, 49% na długookresowe), bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych/resortowych oraz pierwszeństwo przyjęcia dzieci do przedszkoli.

Uprawnienia rozszerzono również na strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ich rodziny (z pewnymi wyłączeniami); ustawa ustanawia także 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej i trafi teraz do Senatu.

W piątek 6 listopada Sejm dokonał znaczącego kroku, uchwalając ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej. Za przyjęciem tej ważnej regulacji zagłosowało 431 posłów. Tylko 9 posłów było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przed ostatecznym głosowaniem, posłowie przyjęli 13 poprawek o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, które zostały zgłoszone w drugim czytaniu przez Koalicję Obywatelską. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie przez kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, ustawa ma na celu „wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów i weteranów poszkodowanych i ich rodziny, rencistów i ich rodzin oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych”. To kompleksowe podejście do wsparcia obejmuje nie tylko aktywnych zawodowo, ale również tych, którzy zakończyli służbę lub ponieśli największą ofiarę. Ponadto, celem regulacji jest „promowanie służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i umacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych w społeczeństwie”, co ma zachęcać do wyboru kariery w służbach mundurowych i podnosić prestiż tej profesji.

Kluczowe uprawnienia i ulgi dla rodzin mundurowych

Karta Rodziny Mundurowej wprowadza szereg konkretnych benefitów, które mają realnie poprawić jakość życia funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednym z kluczowych uprawnień jest bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych, co ma zapewnić szybszą i sprawniejszą opiekę medyczną dla osób na co dzień dbających o bezpieczeństwo kraju. Dodatkowo, ustawa przewiduje pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dla dzieci beneficjentów Karty w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, co jest istotnym ułatwieniem dla rodzin, które często muszą zmieniać lokalizację ze względu na służbę.

Wśród najważniejszych udogodnień finansowych znajdują się ulgi na przejazdy koleją. Beneficjenci Karty będą mogli korzystać z 37-procentowej zniżki na bilety jednorazowe oraz 49-procentowej zniżki na bilety długookresowe. Kolejną istotną ulgą są zniżki przy opłatach paszportowych, wynoszące 50 procent dla dorosłych i aż 75 procent dla dzieci.

Rozszerzenie zakresu i Dzień Rodziny Mundurowej

Pierwotny zakres uprawnień wynikających z Karty Rodziny Mundurowej miał objąć żołnierzy (zawodowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, rezerwy, emerytów/rencistów), funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, a także ich małżonków i dzieci. Jednak w październiku, podczas intensywnych prac nad projektem w komisji sejmowej, zakres beneficjentów został rozszerzony. Do grona uprawnionych dołączono strażaków-ochotników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych, a także ich małżonków i dzieci.

Warto jednak zaznaczyć, że dla strażaków-ochotników OSP i ich rodzin nie wszystkie uprawnienia będą obowiązywać. Wyłączenia dotyczą zniżek na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON. Projekt ustawy zakłada również ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej, co ma być symbolicznym uhonorowaniem wszystkich, którzy w różny sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa i obronności kraju. Ustawa, po przyjęciu przez Sejm, trafi teraz do Senatu, gdzie będzie kontynuowany proces legislacyjny.