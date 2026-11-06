Zabezpieczą przed kleszczami, zadbają o serce. Wspólny projekt medyczny WOT i WIML

Redakcja Portalu Obronnego
2026-11-06 16:34

48 proc. przebadanych żołnierzy miało kiedyś wbitego kleszcza. 38 proc. z nich chorowało lub choruje na boreliozę, a 10 proc. - na kleszczowe zapalenie mózgu. To wyniki badania przeprowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) na reprezentatywnej grupie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). W ramach projektu WIML zagwarantuje leczenie związane z chorobami przenoszonymi przez kleszcze oraz sprawdzi podatność terytorialsów na choroby sercowo-naczyniowe.

  • W ramach projektu badawczego WIML zajął się chorobami przenoszonymi przez kleszcze.
  • Bardzo duży nacisk położono na profilaktykę i unikanie zagrożenia.
  • Z czasem, w ramach projektu, medycy zajmą się też chorobami serca terytorialsów.

Przez dekady WIML rozwijał biomedycynę z myślą o lotnictwie wojskowym. Ale mamy już na tyle duży potencjał i doświadczenie, że postanowiliśmy rozszerzyć grupę żołnierzy, którymi się zajmiemy. Stąd pomysł na współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej – wyjaśnia dr hab. Ewelina Maculewicz, prof. WIML, kierownik Zakładu Badań Biomedycznych i Wzmacniania Organizmu Ludzkiego (ZBBiWOL) WIML.

WOT chce zadbać o zdrowie swoich ludzi

Projekt „Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska” prowadzony przez zespół prof. Maculewicz dla WOT jest elementem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2026.

Bezpieczeństwo naszych żołnierzy jest dla nas najważniejsze. Chcemy, żeby po powrocie z zadań każdy miał wiedzę, na jakie objawy zwrócić uwagę i gdzie otrzyma pomoc. Dlatego tak zależy nam na współpracy z WIML. Dzięki niej medycy docierają do żołnierzy w miejscu służby, a jeśli ktoś potrzebuje leczenia, ma zapewnioną opiekę specjalistów w Instytucie – podkreśla gen. bryg. Marcin Siudziński, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kleszcze na celowniku medyków

Zgodę na przeprowadzenie badań WIML otrzymał pod koniec 2021 r. Następnie WOT wskazał regiony i jednostki wojskowe, do których naukowcy z WIML powinni trafić w pierwszej kolejności.

Celem pierwszej edycji była ocena narażenia żołnierzy na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, a także na przenoszoną przez komary gorączkę Zachodniego Nilu. Wyniki miały pomóc w doborze środków ochrony odpowiednich do warunków służby.

W drugiej edycji zespół WIML kontynuuje badania nad chorobami odkleszczowymi. Specjaliści pobierają krew do badań i prowadzą zajęcia profilaktyczne bezpośrednio w miejscach pełnienia służby.

Dowództwo WOT wystąpiło do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON o kontynuację programu.

Ugryziony – nie zawsze zarażony

Choroby przenoszone przez kleszcze skutkują bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. W przypadku boreliozy mogą to być m.in. zapalenie stawów, uszkodzenia układu nerwowego, przewlekłe zmiany skórne czy zaburzenia pracy serca, a kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić do powikłań neurologicznych: zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu czy rdzenia kręgowego.

Problem jest więc bardzo poważny, ale nie należy siać paniki. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób. Ale im częstszy z nim kontakt, tym większe ryzyko trafienia na osobnika zakażonego którymś z patogenów wywołujących chorobę. A żołnierze często opowiadają, że po służbie w terenie znajdowali na sobie nawet po kilkanaście wbitych kleszczy – tłumaczy mgr Agata Pabin z ZBBiWOL.

Wyjaśnia jednocześnie, że nawet jeśli w trakcie badania wykryto u żołnierza „ślady” boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu, to nie znaczy, że automatycznie jest on chory.

Test jest tak czuły, że wykazuje, iż organizm miał kontakt z patogenem powodującym chorobę. Ale wirus lub bakteria mógł zostać zwalczony przez układ odpornościowy człowieka. Żołnierz jest więc zdrowy, a w jego organizmie wykrywamy przeciwciała odpornościowe – dodaje prof. Maculewicz.

Zadbają też o serca terytorialsów

Celem pracy zespołu badawczego jest sprawdzenie skali problemu oraz wyselekcjonowanie osób wymagających dodatkowej diagnostyki, konsultacji lekarskiej oraz leczenia w WIML.

Jeżeli zdiagnozujemy chorobę, nie zostawimy żołnierza samego. WIML dysponuje specjalistyczną kadrą oraz zapleczem, w którym żołnierz – w jednym miejscu – otrzyma kompleksową opiekę medyczną – podkreśla prof. Maculewicz.

Istotnym elementem projektu są prace prowadzone przez zespół lek. Marka Popiela, kierownika Ośrodka Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy WIML. Na bazie wyników otrzymanych z zespołu prof. Maculewicz lekarze z Ośrodka oceniają ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, obejmujące m.in. wczesną identyfikację zaburzeń lipidowych, które w dłuższej perspektywie prowadzą do rozwoju miażdżycy oraz poważnych chorób układu krążenia.

W ramach profilaktyki w czasie spotkań z żołnierzami planujemy mówić o zaburzeniach lipidowych. Natomiast wyniki badań będziemy omawiać indywidualnie z zainteresowanymi – mówi prof. Maculewicz.

Zespoły badawcze wyjeżdżają do wskazanych jednostek WOT. Tam pobierana jest krew do badań, ale równie istotna jest edukacja.

W czasie pogadanek mówimy o profilaktyce. Wyjaśniamy, jakie środki stosować, by zabezpieczyć się przed kleszczami, na co zwracać uwagę przy doborze ubioru oraz po powrocie ze służby do bazy. Mówimy o szczepieniach ochronnych i monitoringu stanu zdrowia. W ramach projektu żołnierze otrzymują też od nas przyrządy do bezpiecznego usuwania wbitego kleszcza – wyjaśnia mgr Katarzyna Komar z ZBBiWOL.

 
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