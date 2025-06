Irański odwet. Izrael już przechwytuje wystrzelone w jego kierunku drony

Izrael przechwytuje irańskie drony poza swoją przestrzenią powietrzną

Izraelska armia poinformowała, że rozpoczęła przechwytywanie irańskich dronów poza przestrzenią powietrzną Izraela. Jak podają stacje telewizyjne, bezzałogowce są niszczone nad Arabią Saudyjską i Syrią. Przechwytywanie dronów poza granicami kraju ma na celu zminimalizowanie zagrożenia dla ludności cywilnej. To bezprecedensowa sytuacja, która może doprowadzić do dalszej eskalacji napięć w regionie.

Jordania przechwytuje pociski i drony

Państwowa jordańska agencja prasowa Petra poinformowała, że siły zbrojne Jordanii przechwyciły kilka pocisków i dronów, które wleciały w przestrzeń powietrzną państwa. To pokazuje, że zagrożenie ze strony irańskich dronów dotyczy nie tylko Izraela, ale również innych krajów w regionie.

Ponad 100 dronów wystrzelonych w kierunku Izraela

Siły Obronne Izraela powiadomiły, że z Iranu w stronę Izraela wystrzelono ponad 100 dronów. Jak przekazał portal Times of Israel, izraelskie siły powietrzne pracują nad ich przechwytywaniem. Tego typu bezzałogowce potrzebują średnio siedmiu godzin, aby dotrzeć z Iranu do Izraela. Najprawdopodobniej są to drony typu Shahed i potencjalnie większe UCAV-y np. Mohajer‑10.

Iran zapowiada odwet

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parchin, gdzie, według ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. Iran zapowiedział uderzenia odwetowe.