Ukraina i Portugalia podpisały w Kijowie porozumienie o partnerstwie w produkcji dronów morskich. Porozumienie ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski po sobotnim spotkaniu z premierem Portugalii Luisem Montenegro.

Produkcja nowoczesnych dronów morskich jest obecnie uznawana za jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków prac obronnych Ukrainy.

Prezydent Zełenski podziękował również Portugalii za wkład w program finansowania uzbrojenia dla Ukrainy (PURL) oraz za wsparcie europejskich gwarancji bezpieczeństwa o wartości 90 mld euro.

W sobotę, 20 grudnia w Kijowie doszło do niezwykle ważnego spotkania na szczycie. Premier Portugalii Luis Montenegro, podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Ukrainie, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Efektem rozmów jest historyczne porozumienie, które może odmienić układ sił na morzu. Jak poinformował ukraiński przywódca, oba kraje będą wspólnie produkować drony morskie.

- Dziś przyjęto wspólne oświadczenie Ukrainy i Portugalii o partnerstwie w produkcji dronów morskich. Podpisaliśmy je wspólnie z premierem Portugalii, który dziś składa swoją pierwszą wizytę w Ukrainie – ogłosił Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Prezydent podkreślił, że jest to jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju przemysłu obronnego. Drony morskie stały się symbolem innowacyjności ukraińskiej armii i kluczowym narzędziem w odpieraniu rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Dzięki nim udało się zneutralizować znaczną część Floty Czarnomorskiej agresora.

- To obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków prac obronnych. Ważne, aby były konkretne rezultaty. We wszystkich częściach naszej Europy musi być wystarczająco dużo siły, by przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, a nowoczesne drony są realnym narzędziem obrony – dodał Zełenski, wskazując na strategiczne znaczenie nowej inicjatywy.

Portugalia wesprze Ukrainę miliardami euro

Współpraca przy produkcji dronów to jednak niejedyny owoc sobotnich rozmów. Portugalia potwierdziła swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie na wielu innych polach. Prezydent Zełenski wyraził wdzięczność za wkład Lizbony w program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Jest to specjalny mechanizm finansowy, w ramach którego kraje NATO mogą wspierać zakupy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

Co więcej, Portugalia opowiedziała się za kluczowym rozwiązaniem finansowym na poziomie europejskim. Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższe lata. Wołodymyr Zełenski poinformował, że wsparcie to opiewa na gigantyczną kwotę.

- Portugalia wsparła także wspólne europejskie rozwiązanie dotyczące finansowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższe lata – to 90 mld euro dla Ukrainy, co ma bardzo istotne znaczenie – podkreślił prezydent.

