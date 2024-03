Jak poinformowało Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych NATO (AIRCOM) na platformie X, dwa francuskie samoloty Mirage 2000-5 zostały zmuszone do poderwania, by przechwycić parę dwóch rosyjskich samolotów Su-30-M nad Morzem Bałtyckim. "Bezpośrednio po tym francuskie myśliwce otrzymały zadanie wykonania nowej misji. Przechwyciły rosyjski An-72 lecący nad wodami międzynarodowymi na północ od Polski" - dodało dowództwo.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterdayDirectly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

27 lutego w mediach społecznościowych sztab francuskich wojsk poinformował i opublikował nagranie przechwycenia przez francuskie samoloty rosyjskiego samolotu zwiadowczego Ił-20. Doszło do tego nad wodami międzynarodowymi u wybrzeży Estonii.

#eAP | Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » 🇷🇺 au large des côtes 🇪🇪 par les Mirage 2000-5 🇫🇷.Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. 🛡️ pic.twitter.com/QjdzyrARwG— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024

Francuskie samoloty patrolują przestrzeń powietrzną państw bałtyckich w ramach misji "Air Policing" Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myśliwce "Mirage" stacjonują na Litwie od czterech miesięcy. Sojusznicy na zmianę rozmieszczają swoje samoloty w bazach lotniczych w Szawlach na Litwie i Ęmari w Estonii co cztery miesiące, gotowi do uruchomienia w razie potrzeby przez NATO-wskie Połączone Centrum Operacji Powietrznych w Uedem (Niemcy).

300 misji powietrznych NATO

Siły powietrzne NATO w całej Europie przeprowadziły w 2023 roku ponad 300 misji, aby przechwycić rosyjskie samoloty wojskowe zbliżające się do przestrzeni powietrznej Sojuszu. Większość tych incydentów miała miejsce nad Morzem Bałtyckim. Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty wojskowe pozostały w minionym roku rzadkie i generalnie krótkotrwałe.

Najwięcej startów QRA miało miejsce w czerwcu, gdy same tylko samoloty RAF, dyżurujące w Estonii, przechwyciły 21 rosyjskich maszyn. Od 2014 roku Rosjanie, latając samolotami wojskowymi w neutralnej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO oraz nad Morzem Czarnym i na północ od Skandynawii nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Nieliczne są przypadki zgłaszania lotów, a rosyjskie samoloty nie włączają transponderów, które uwidaczniają je dla cywilnej kontroli ruchu oraz nie reagują na próby łączności radiowej. Powoduje to, że każdy taki lot wymaga startu pary dyżurnej QRA (Quick ReactionAlert), która nie tylko identyfikuje takie samoloty, ale też towarzyszy im podczas lotu w pobliżu przestrzeni powietrznej krajów NATO.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zdecydowana większość spotkań powietrznych samolotów NATO i Rosji była bezpieczna i profesjonalna. Choć zdarzają się, niestety coraz częściej, incydenty związane z niebezpiecznymi manewrami, wykonywanymi przez rosyjskie maszyny. Naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie samoloty wojskowe zdarzały się, ale pozostały rzadkie i generalnie krótkotrwałe. Zwykle były to incydenty związane ze „skróceniem sobie drogi” przez przestrzeń powietrzną państw NATO nad obszarami morskimi.

Mirage 2000-5 jest następcą Mirage F-1 F. Pierwszy prototyp Mirage 2000 oblatano 1978 roku. Początkowo samolot był używany głównie przez siły francuskie. Samolot jest w dwóch wersjach jedno i dwumiejscowej. Pierwsze seryjne Mirage 2000C dostarczono Francji w 1983 roku, rok później weszły już do służby. Samoloty te w wersji dwumiejscowej Mirage 2000N miały zdolności do przenoszenia bron nuklearnej. Wyniku sukcesów eksportowych do takich krajów jak Egipt, Grecja, Indie, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabski zdecydowano się na opracowanie wariantu Mirage 2000-5 (Dash 5), który posiadał nową awionikę z wielopasmowym radarem RDY, pociski rakietowe powietrze-powietrze MICA, pięć monitorów w kokpicie i wyświetlacz przezierny. Długość samolotu wynosi 14,36 m, rozpiętość skrzydeł to 9,13 m, a wysokość to 5,2 m. Masa startowa samolotu to 17 000 kg, Zasięg Mirage 2000 wynosi 3335 km (z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem paliwa. Działać może na pułapie 17 050 m. Samolot jest uzbrojony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie 6400 kg na dziewięciu zewnętrznych węzłach uzbrojenia. Francja posiada około 65 - Mirage 2000D oraz 26 Mirage 2000-5F.