Desant amerykańskich wojsk w Grecji. Do kraju dotarły czołgi Abrams i wozy Bradley

Jak podaje portal 17 marca ze statku Leroy A. Mendonica wyładowano dużą partię pojazdów wojskowych w ramach wysiłków USA na rzecz zwiększenia potencjału NATO w Europie. Rozładunek uzbrojenia jest związany z dziewięciomiesięcznym rozmieszczeniem 3rd Armored Brigade Combat Team, 4th Infantry Division w charakterze oddziału rotacyjnego.

Statek dostarczył czołgi M1A1 Abrams, pojazdy opancerzone M2 Bradley i wielozadaniowe opancerzone pojazdy taktyczne JLTV oraz wozy wsparcia. Greckie media zauważyły, że port w Aleksandropolis był przepełniony dziesiątkami bojowych wozów piechoty Bradley i czołgami Abrams. Jak podała grecka strona, w porcie rozładowano ponad 3000 sztuk sprzętu i ciężkich pojazdów.

Kids, did you hear the news?There's a new sheriff in town, well, sort of... @3ABCT4ID, @4thInfDiv, just offloaded their equipment from the cargo vessel Leroy A. Mendonica, at the port of Alexandroupolis, Greece, with help from 839th Trans. BN, 598th Trans. BDE, @21stTSC. pic.twitter.com/XCP6BP4lgZ— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) March 14, 2024

Po rozładowaniu w Alexandroupolis, sprzęt następnie przewieziono do Europy Wschodniej, omijając Cieśninę Dardanele, transportem samochodowym lub kolejowym. Jak podaje portal, dostawa i rozmieszczenie nowego sprzętu wojskowego odbywa się w ścisłej koordynacji z europejskimi partnerami i sojusznikami. Celem tych wydarzeń jest: „ochrona przed zagrożeniami dla ogólnego bezpieczeństwa regionu”. Z kolei jak czytamy w komunikacie US Army: „Ten konkretny ruch dodatkowo zademonstrował silne relacje między amerykańskimi i greckimi siłami zbrojnymi i udowodnił, że port Aleksandropolis jest główną bramą do Europy Południowej. Z logistycznego punktu widzenia Grecja była kluczowym węzłem geostrategicznym, umożliwiającym szybkie rozmieszczenie personelu i sprzętu w razie potrzeby”.

Grecja szykuje się na kolejne wsparcie dla Ukrainy?

W sobotę 16 marca greckie media podały, że rząd Aten przygotowuje nowy pakiet pomocowy, który ma wysłać Ukrainie. Według greckiego portalu „Kathimirini” Ateny kupią sprzęt z Czech, który zostanie "bezpośrednio przekazany" do Kijowa. Według portalu, oba kraje negocjują koszt sprzętu przed formalnym porozumieniem. Według portalu, sprzęt będzie koncentrował się na amunicji i obronie powietrznej. Pociski i sprzęt do ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej znalazły się wysoko na liście życzeń Ukrainy. Grecja zgodziła się we wrześniu 2022 r., na umowę z Niemcami, zgodnie z którą otrzyma niemieckie pojazdy Marder w ramach tzw. „wymiany", w ramach której Ateny wyślą na Ukrainę swoje wozy bojowe BMP-1 z czasów radzieckich. Ateny przekazały również przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe FIM-92 Stinger, granatniki przeciwpancerne RPG-18, karabinki AK-47 oraz różnego rodzaju amunicja, w tym pociski rakietowe kal. 122 mm.