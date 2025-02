Alphabet (Google) dopuszcza „zmilitaryzowanie” AI. Biznes musi przynosić zyski

Alphabet (do 2015. r. pod nazwą Google), właściciel Google, zmienił regulamin dotyczący stosowania sztucznej inteligencji. Spółka macierzysta Google porzuciła długoletnią zasadę i zniosła zakaz wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) do opracowywania broni i narzędzi do inwigilacji – podkreśla (5 lutego) BBC.

i Autor: pixabay.com