Ćwiczenia wojskowe w Afryce. "Afrykański Lew" i "Orzeł Cywilizacji"

Spis treści

"Afrykański Lew"

Tegoroczna edycja "Afrykańskiego Lwa" jest największa w historii. Ćwiczenia rozpoczęły się w Tunezji, a w maju zostaną przeprowadzone w Ghanie, Maroku i Senegalu. Wojska z ponad połowy Afryki ćwiczą operacje powietrzne i desantowe, atak sił specjalnych, cyberobronę i wykorzystanie broni „nowej generacji”. W Tunezji manewry prowadzą wojska Ghany, Kenii, Libii, Nigerii, Hiszpanii, Tunezji, Stanów Zjednoczonych i Egiptu.

"Orzeł Cywilizacji"

Egipt, bliski sojusznik USA, po raz pierwszy w historii zaprosił do wspólnych ćwiczeń siły powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W Kairze wylądowało sześć samolotów transportowych Xian Y-20 Kunpeng. Ćwiczenia "Orzeł Cywilizacji" potrwają do początku maja.

Ćwiczenia z Chinami natychmiast wzbudziły niepokój w szeregach amerykańskich planistów strategicznych, którzy obawiają się, że mogą one oznaczać zmianę równowagi wpływów w Afryce. Zainteresowanie Chin regionem wschodniej części Afryki Północnej jest zgodne z Inicjatywą Pasa i Szlaku, projektem infrastrukturalnym wartym 1 bln dolarów, którego celem jest rozszerzenie wpływów gospodarczych i politycznych Pekinu.

Garda: Produkcja BWP Borsuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Relacje USA-Egipt-Chiny

Waszyngton od lat uważa Kair za bliskiego sojusznika, uzależniając go od dostaw broni. W 2024 roku Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż broni do Egiptu o wartości 5,35 mld dolarów. Relacje ochłodziły się po naciskach administracji prezydenta Donalda Trumpa, by Egipt przyjął 2 mln Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Kair postanowił zdywersyfikować sojusze wojskowe, zacieśniając relacje z Chinami. Ubiegłoroczna wizyta prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego w Pekinie dowodzi szerokich relacji między krajami.

PM/PAP