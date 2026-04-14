Uroczystość w Dębem Wielkim. Dwulecie sztandaru "Cichociemnych" pod patronatem MON

Uroczystość w Dębem Wielkim miała podniosły i patriotyczny charakter, stanowiąc okazję do refleksji nad historią i świadectwo żywej pamięci o bohaterach. Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej, elitarna formacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, są symbolem odwagi, determinacji i najwyższego poświęcenia. To właśnie ich wartości stanowią fundament wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego PUL. Szkoła od lat konsekwentnie pielęgnuje tradycje patriotyczne oraz proobronne, angażując swoich kadetów w liczne uroczystości państwowe i wydarzenia o charakterze militarnym. Współpraca ze środowiskami wojskowymi, w tym inspiracja Jednostką Wojskową GROM, jedną z najbardziej prestiżowych jednostek specjalnych Wojska Polskiego, świadczy o głębokim zaangażowaniu placówki w edukację obronną.

Ceremoniał wojskowy i wychowanie w duchu odpowiedzialności

Podczas uroczystości nie zabrakło ceremoniału wojskowego, wystąpień okolicznościowych oraz wzruszających momentów. Podkreślano znaczenie wychowania młodzieży w duchu odpowiedzialności, dyscypliny i służby dla Ojczyzny. Wskazywano również na to, jak ważne jest przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy o historii i bohaterach narodowych. Sztandar szkoły, będący symbolem honoru, tradycji i tożsamości, zajmuje w tej społeczności miejsce szczególne. Wokół niego skupiają się wartości, które kształtują młodych ludzi, przygotowując ich nie tylko do przyszłej służby, ale także do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

Dziedzictwo Cichociemnych w młodym pokoleniu

Obchody rocznicowe w Dębem Wielkim są dowodem na to, że pamięć o bohaterach nie przemija, a ich dziedzictwo znajduje kontynuację w młodym pokoleniu. Kadeci liceum, idąc śladami Cichociemnych, uczą się odwagi, wytrwałości i bezinteresownej służby – wartości, które pozostają aktualne niezależnie od czasów. To wydarzenie pokazało, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, a szkoły o profilu mundurowym odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. W Dębem Wielkim historia nie jest tylko wspomnieniem – jest żywą lekcją dla przyszłych pokoleń, uczącą ich, jak ważne jest pielęgnowanie wartości narodowych i pamięć o tych, którzy walczyli o wolność.

Na podstawie komunikatu prasowego