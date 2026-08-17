Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu. Wielkie wydarzenie nie odbędzie się w 2027 roku

Biuro prasowe prezydenta Radomia poinformowało w poniedziałek (17 sierpnia), że wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka skierowała oficjalne pismo do władz miasta, w którym potwierdziła rezygnację z organizacji Air Show Radom w 2027 roku. Wcześniejsze doniesienia medialne, wskazujące na brak planów organizacji imprezy, były już sygnalizowane przez resort obrony, który jako główne powody podawał „zmienną sytuację geopolityczną i wojnę w Ukrainie” oraz fakt, że „priorytetem Sił Powietrznych są zadania operacyjne i szkolenia”. Teraz te przyczyny zostały sformalizowane w oficjalnej korespondencji. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka miała wyjaśnić w liście do władz Radomia, iż „decyzja o rezygnacji z organizacji przyszłorocznych pokazów wynika z przyczyn operacyjnych”.

Dlaczego Air Show Radom w 2027 roku zostało odwołane?

Głównym powodem odwołania Air Show Radom w 2027 roku, jak wynika z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej, są przyczyny operacyjne. Te przyczyny są ściśle powiązane z obecną sytuacją międzynarodową, w tym z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, który wymusza na polskich Siłach Powietrznych skupienie się na zadaniach operacyjnych i intensywnych szkoleniach. Priorytety wojskowe uległy zmianie, a zasoby i personel, które normalnie byłyby zaangażowane w organizację tak dużego wydarzenia jak Air Show, są obecnie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej i realizacji kluczowych misji. Ponadto, jak wskazuje MON, na decyzję wpłynęły również „działania profilaktyczne wprowadzone po katastrofach samolotów polskich Sił Powietrznych”. Bezpieczeństwo jest zawsze nadrzędnym priorytetem, a wszelkie incydenty wymagają dokładnej analizy i wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych, co może wpływać na harmonogram i możliwości organizacji publicznych wydarzeń lotniczych. To pokazuje, jak złożone są uwarunkowania stojące za taką decyzją, obejmujące zarówno kwestie militarne, jak i bezpieczeństwa.

Rozczarowanie w Radomiu: Głos Prezydenta Witkowskiego

Decyzja o odwołaniu Air Show Radom spotkała się z wyraźnym rozczarowaniem ze strony władz miasta i lokalnej społeczności. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, nie krył swojego żalu, podkreślając ogromne znaczenie tego wydarzenia dla regionu. „Jest to dla Radomia i wszystkich miłośników lotnictwa rozczarowująca wiadomość. Air Show jest wydarzeniem wyjątkowym, na które czekają tysiące osób z Polski i zagranicy. Taka jednak jest decyzja strony wojskowej, czyli głównego organizatora pokazów” – zaznaczył prezydent Radomia. Dla miasta, które od lat jest gospodarzem tej prestiżowej imprezy, jej brak w kalendarzu to nie tylko strata wizerunkowa, ale również ekonomiczna. Air Show przyciągało dziesiątki tysięcy turystów, generując znaczne dochody dla lokalnych przedsiębiorców i promując miasto na arenie międzynarodowej. Władze Radomia już wcześniej wyrażały nadzieję na zmianę decyzji MON i deklarowały gotowość do rozmów, jednak ostateczne stanowisko resortu pozostaje niezmienne.

Przyszłość Air Show: Nadzieje na powrót do Radomia

Mimo obecnego odwołania, nadzieja na powrót Air Show do Radomia w przyszłości pozostaje żywa. Ministerstwo Obrony Narodowej w swojej ocenie podkreśla, że Air Show Radom jest „ważną imprezą służącą promocji Sił Zbrojnych RP, o wymiarze edukacyjnym i patriotycznym”. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka wyraziła nadzieję, że w „najbliższym czasie sytuacja międzynarodowa oraz działania profilaktyczne wprowadzone po katastrofach samolotów polskich Sił Powietrznych pozwolą na organizację bezpiecznych pokazów na wysokim poziomie”. Te słowa dają pewną perspektywę na wznowienie wydarzenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą. Prezydent Radosław Witkowski zadeklarował pełną gotowość do współpracy i aktywne zabieganie o to, aby Radom nadal był miejscem organizacji największych w Polsce pokazów lotniczych.

„Od początku deklarowałem i nadal deklaruję pełną gotowość Radomia do współpracy przy organizacji Air Show. Będziemy pozostawać w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej i zabiegać o to, aby Radom nadal był miejscem organizacji największych w Polsce pokazów lotniczych. Chcemy, aby pokazy Air Show wróciły do naszego miasta, kiedy tylko pozwolą na to warunki” – wskazał Witkowski.

Air Show w Radomiu ma długą i bogatą historię. Organizowane z przerwami od 1991 roku, stało się największą imprezą lotniczą w kraju i jedną z ważniejszych w Europie. Ostatnia edycja, która odbyła się w 2023 roku, przyciągnęła rekordową liczbę ponad 175 tys. widzów na radomskie lotnisko. Poprzednio impreza nie odbyła się w 2023 roku po tragicznej katastrofie myśliwca F-16 polskich Sił Powietrznych, w której zginął major Maciej „Slaba” Krakowian podczas przygotowań. To wydarzenie pokazało, jak duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i jak poważne konsekwencje mogą mieć nawet najmniejsze uchybienia. Mimo obecnej pauzy, zarówno MON, jak i władze Radomia, zdają się patrzeć w przyszłość z nadzieją na wznowienie tej spektakularnej imprezy, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiego lotnictwa.