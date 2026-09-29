Apache, AW149 i „Potwór z Tarnowa”. Już 3 października Małopolski Festiwal Dronów w Krakowie

AH-64 Apache z 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu i AW149 z 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku będą jednymi z głównych atrakcji wydarzenia. Śmigłowce zostaną zaprezentowane na wystawie naziemnej, dzięki czemu odwiedzający przyjrzą się z bliska ich konstrukcji i wyposażeniu. Na ekspozycji znajdą się również WARMATE, GLADIUS i FlyEye oraz system antydronowy MEROPS. Swoje wyposażenie pokażą m.in. żołnierze krakowskiej 6 Brygady Powietrznodesantowej. Z kolei 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca zaprezentuje Bayraktara TB2.

„Potwór z Tarnowa” w Krakowie

Pod tym przydomkiem kryje się polski mobilny system antydronowy opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów. Jego charakterystycznym elementem jest czterolufowy karabin maszynowy WLKM kalibru 12,7 mm w układzie Gatlinga. Festiwalowa publiczność obejrzy więc zarówno bezzałogowce, jak i sprzęt przeznaczony do obrony przed nimi. Ekspozycję uzupełni wojskowe laboratorium druku 3D z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Przy tym stanowisku będzie można dowiedzieć się, do czego armia wykorzystuje druk przyrostowy i jak powstają wybrane części oraz prototypy.

Od pierwszego startu do wyścigu FPV

Nie trzeba mieć własnego drona ani doświadczenia, żeby podczas festiwalu spróbować pilotażu. Instruktorzy pomogą wystartować, utrzymać maszynę w powietrzu i bezpiecznie wylądować. Na publiczność czekać będą również symulatory i gogle FPV, które przekazują obraz z pokładowej kamery. Pozwalają one obserwować trasę z perspektywy lecącego drona. W programie znalazły się wyścigi FPV, pokonywanie toru przeszkód na czas i konkursy celnego lądowania. Doświadczeni piloci pokażą szybkie przeloty, zwroty i precyzyjne manewry. W lotach pokazowych będzie można zobaczyć m.in. DJI Avata 2 oraz Pavo 20 Pro.

Na festiwalu pojawią się również roboty humanoidalne. Ich prezentacja będzie okazją, by porównać ludzką sylwetkę z jej mechanicznym odpowiednikiem i przyjrzeć się rozwiązaniom, które pozwalają konstruktorom odwzorowywać budowę człowieka. Dla zainteresowanych robotyką to kolejny powód, aby zajrzeć do Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Drony na ratunek, strażacy do rywalizacji

Odnalezienie wskazanej osoby lub obiektu i przekazanie obrazu z miejsca zdarzenia będą należeć do zadań małopolskich OSP. Zawody pozwolą zobaczyć, jak strażacy ćwiczą wykorzystanie bezzałogowców w ratownictwie. Zaplanowano także pokazy specjalistycznych dronów ratowniczych oraz prezentację sprzętu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Specjaliści opowiedzą o wykorzystaniu bezzałogowców podczas poszukiwań, pożarów i powodzi. Wyjaśnią, jak obraz z powietrza pomaga ocenić zagrożenie i zdecydować, gdzie skierować ratowników.

O bezpieczeństwie regionu z marszałkiem Małopolski

Cztery debaty pozwolą przyjrzeć się zastosowaniom dronów z perspektywy ratowników, wojska, konstruktorów i mieszkańców. Cykl otworzy o godz. 10.30 panel „Bezpieczna Małopolska z góry” z udziałem Łukasza Smółki, marszałka województwa małopolskiego. Rozmowa będzie dotyczyć wykorzystania bezzałogowców przez służby i samorządy, od poszukiwań osób zaginionych po rozpoznawanie zagrożeń podczas pożarów i powodzi.

O godz. 12.15 rozpocznie się debata „Polska armia ery dronów”. Eksperci porozmawiają o zmianach na współczesnym polu walki i przygotowaniu żołnierzy do korzystania z technologii bezzałogowych. Tematem będą zarówno możliwości sprzętu, jak i umiejętności potrzebne do jego skutecznego wykorzystania. O godz. 14.00 dyskusja przeniesie się na obronę przed bezzałogowcami. Panel „Dron kontra dron” przybliży technologie wykrywania i zwalczania wrogich maszyn oraz rolę sztucznej inteligencji. Rozmowa będzie uzupełnieniem wystawy systemów antydronowych. Pozwoli lepiej zrozumieć, do czego służy prezentowane wyposażenie i z jakimi wyzwaniami mierzą się jego konstruktorzy oraz użytkownicy.

Ostatnia debata dotyczy sytuacji bliskich także osobom, które nigdy nie trzymały kontrolera. Dron pojawia się obok domu, a kamera jest skierowana w stronę posesji. Czy właściciel może sprzeciwić się nagrywaniu? Gdzie zgłosić niepokojący lot? Jakie obowiązki ma operator? Panel „Dron nad naszym domem – prywatność i prawo”, zaplanowany na godz. 15.30, będzie poświęcony prawom mieszkańców, odpowiedzialności pilotów i granicy między filmowaniem z powietrza a naruszaniem prywatności. Rozmowa połączy kwestie bezpieczeństwa lotów z pytaniami o codzienne korzystanie z dronów w pobliżu innych ludzi i ich domów.

Małopolski Festiwal Dronów odbędzie się w sobotę 3 października 2026 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Oficjalne otwarcie o godz. 10.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorami są Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenie im. inspektora Marka Woźniczki. Patronat nad wydarzeniem objęły Kancelaria Prezydenta RP, Minister Obrony Narodowej oraz Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego.