Według Moskwy Ukraińcy ponieśli ciężkie straty w kontruderzeniu. Kijów wylicza straty rosyjskie

„Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta ukraińska ofensywa się rozpoczęła, czego dowodem jest użycie rezerw strategicznych” – powiedział dziennikarzom prezydent FR. Zaznaczył, że próby ukraińskiej kontrofensywy nie powiodły się. „Jednak potencjał ofensywny Sił Zbrojnych Ukrainy jest nadal zachowany” – przyznał Putin. Według niego intensywne walki trwają od pięciu dni, a straty Ukrainy „znacząco przekraczają klasyczne wskaźniki” podczas kontrofensywy - „trzy do jednego”. Putin zapewne chciał powiedzieć, że przewaga atakujących oddziałów ukraińskich jest znacząco większa od liczebności atakowanych oddziałów rosyjskich. Z jednej strony Putin mówi mediom, że Rosji wciąż brakuje nowoczesnej broni, a z drugiej, że odparcie ukraińskiego natarcia „ma związek ze skutecznością nowoczesnej rosyjskiej broni” – czytamy w materiale „Kommersanta". Prezydent FR podkreślił, że „kompleks wojskowo-przemysłowy szybko się rozwija, a wszystkie postawione w tym obszarze zadania zostaną zrealizowane”.

O ile według Putina Ukraińcy już prowadzą kontrofensywę, o tyle w opinii ministra Szojgu „Ukraina od 4 czerwca próbuje rozpocząć kontrofensywę”. Według ministra w ciągu trzech dni działań wojennych zginęło 71 żołnierzy rosyjskich i 3715 ukraińskich. W nocy 8 czerwca, według Szojgu, 1,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy i 150 pojazdów opancerzonych próbowało przebić się przez obronę wojsk rosyjskich w obwodzie zaporoskim. Uderzenie ukraińskie miało być odparte dzięki rozpoznaniu i „wyprzedzającemu uderzeniu artylerii” i lotnictwa”. Tyle o sytuacji na froncie z rosyjskiego przekazu.

Bogusław Wołoszański - Wieczorny Express Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

A jak ją przedstawiają Ukraińcy? Oficjalnie tzw. czynniki nie ogłaszały rozpoczęci kontrofensywy. Działania na froncie trwają. W mediach ukraińskich nie ma odniesień do wypowiedzi Putina i Szojgu. Jak informuje Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych „W ciągu dnia (9 czerwca – red.) na wschodzie rozegrało się 27 bitew”. Co ciekawe, w materiale o tych działaniach (w linku) agencji Unian występuje słowo „kontrnastup” (kontrofensywa). „Wróg koncentruje swoje główne wysiłki na próbach całkowitego zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego. W ciągu dnia doszło do 27 starć bojowych. Obwód ługański został poddany ostrzałowi artyleryjskiemu i moździerzowemu…” - cytuje agencja komunikat ukraińskiej stawki, podając, które to miejscowości zajęte przez Rosjan zostały ostrzelane. „W ciągu ostatniego dnia zlikwidowano około 1010 okupantów, około 34 systemów artyleryjskich, 13 UAV (bezzałogowych statków powietrznych - red.), około 28 pojazdów i sprzętu specjalnego, około 24 pojazdów opancerzonych, 10 czołgów, 4 systemy obrony powietrznej i 4 systemy rakietowe wielokrotnego startu (MLRS)” – czytamy w piątkowym, porannym podsumowaniu przedstawianym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Global Security powołuje się na brytyjskie ministerstwo obrony, która podało, że 8 czerwca, w 470. dniu wojny, pomimo bardzo złożonego obrazu operacyjnego, w wielu sektorach frontu toczą się ciężkie walki. W większości tych obszarów Ukraina posiada inicjatywę. ISW (Instytut Studiów nad Wojną) podkreśla: „Siły ukraińskie poniosą straty, w tym sprzęcie zarówno zachodnim, jak i radzieckim, podczas wszelkich operacji ofensywnych. Zachodni sprzęt nie jest odporny na uszkodzenia, podobnie jak sprzęt, którego Ukraińcy używają i tracą od lutego 2022 r. Utrata sprzętu — w tym sprzętu zachodniego — na początku kontrofensywy nie jest wskaźnikiem przyszłych postępów ukraińskiej kontrofensywy. Ważne jest, aby nie wyolbrzymiać wpływu początkowych strat zachodniego lub jakiegokolwiek innego sprzętu, szczególnie w bitwach penetracyjnych przeciwko przygotowanym pozycjom obronnym”. Można założyć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ukraiński kontrnastup jest w fazie początkowej. Na podstawie dotychczasowych zdarzeń nie można wyrokować o dalszym przebiegu ukraińskiego natarcia i rosyjskiej obrony.