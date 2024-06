W Hadze wydano nakazy aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję @IntlCrimCourt (MTK - PAP) o wydaniu nakazów aresztowania b. rosyjskiego Min. Obrony S. Szojgu i Szefa rosyjskich Sił Zbrojnych W. Gierasimowa, w ramach dochodzenia sprawiedliwości i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Ukrainie” – poinformowało na portalu X Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MTK to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresje, które miały miejsce po 1 lipca 2002 r. Siedzibą Trybunału jest Haga. Od wiosny 2021 roku stanowisko przewodniczącego MTK sprawuje Polak, sędzia Piotr Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego. W 2016 r. Rosja ogłosiła mocą dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina, że zrywa stosunki z MTK wycofując podpis z traktatu założycielskiego.

W komunikacie MTK czytamy: „W dniu 24 czerwca 2024 r. Izba Przygotowawcza II Międzynarodowego Trybunału Karnego w składzie: sędzia Rosario Salvatore Aitala, przewodniczący, sędzia Sergio Gerardo Ugalde Godínez i sędzia Haykel Ben Mahfoudh, wydała nakazy aresztowania dwóch osób, pana Siergieja Kużugietowicza Szojgu i pana Walerija Wasiljewicza Gierasimowa, w kontekście sytuacji na Ukrainie za domniemane zbrodnie międzynarodowe popełnione od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023…”.

Sędziowie uznali, że „istnieją realne przesłanki, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną…”.

Od lutego 2022 r. MTK wydał osiem nakazów aresztowania w związku z pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę łącznie z nakazami dotyczącymi Szojgu i Gierasimowa. Wśród ściganych nakazem jest Władimir Putin, oskarżony o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

