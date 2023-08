Nieoficjalne informacje mówią o co najmniej dwóch zniszczonych samolotach, 9 rannych i 6 ofiarach śmiertelnych. Miał to być nie efekt samego bezzałogowca kamikaze ale spowodowanej przez niego detonacji pocisku Ch-22 Raduga, który przy masie niemal sześciu ton posiada głowicę dziewięciuset kilogramówą. Bombowiec Tu-22M3 może przenosić do 3 pocisków tego typu. Dwa pod skrzydłami i jeden pod kadłubem.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem rosyjskiego ministerstwa obrony z 20 sierpnia atak miał nie być szczególnie udany za to „terrorystyczny”. W opublikowanym przez resort obrony oświadczeniu czytamy - „Bezzałogowiec został wykryty przez załogę zewnętrznego punktu obserwacyjnego bazy lotniczej i trafiony bronią strzelecką. Na skutek ataku terrorystycznego na terenie lotniska wybuchł pożar na płycie postojowej dla samolotów, który został szybko ugaszony przez straż pożarną. Jeden samolot został uszkodzony, ale ataku terrorystycznego nie spowodował ofiar.”

#Russia: A Russian Tu-22M3 strategic bomber was destroyed whilst stationed at the Soltsy air base in Novgorod Oblast - 650km+ from the border with Ukraine.Yesterday the Russian Ministry of Defense claimed that the bomber "was damaged by a Ukrainian quadcopter UAV". pic.twitter.com/dYNopFhhao— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 20, 2023

Na zdjęciach które dość szybko trafiły do mediów społecznościowych widać z daleka słup ciemnego dumy nad lotniskiem Sołcy-2. Znajduje się on w obwodzie nowogrodzkim, około 2 km od wsi Sołce i ponad 70 km od Nowogrodu Wielkiego. Co prawda bombowce strategiczne nie stacjonują w tej bazie od 2011 roku, ale Rosjanie rozlokowali tam w ostatnich miesiącach bombowce Tu-22M3 wykorzystywane do ataków na cele w głębi Ukrainy. Baza znajduje się ponad 650 km do granic Ukrainy. Mimo to jak twierdzą Rosjanie, do ataku użyto wielowirnikowców. Wskazuje to na głęboką infiltrację przez ukraińskich agentów lub wojska specjalne, które wraz ze sprzętem musiały znaleźć się nie dalej niż kilkanaście kilometrów od celu ataku.

Jak wynika ze zdjęć z lotniska Sołcy-2, których lokalizacja została potwierdzona przez niezależne źródła, udało się zniszczyć co najmniej jeden bombowiec Tu-22M3, który widać stojący w płomieniach. Wyklucza to możliwość jego remontu. Nieoficjalnie mówi się o zniszczeniu dwóch lub nawet trzech maszyn, a przynajmniej uszkodzeniu uniemożliwiającym ich dalszą eksploatacje. Na lotnisku stacjonowało w tym czasie do 10 maszyn, więc mogła zostać zniszczona nawet 1/3. Jest to poważny coś dla rosyjskiego lotnictwa.

Bombowiec naddźwiękowy o zmiennej geometrii skrzydeł Tu-22M3 to najmniejszy z trzech typów rosyjskich bombowców strategicznych wykorzystywanych obecnie. Może on przenosić do 24 ton uzbrojenia na dystansie 7 tys km, ale może też tankować w powietrzu. Podstawowym uzbrojeniem to trzy pociski Ch-22 o zasięgu 500 km, które mogą przenosić głowice konwencjonalne lub jądrowe o masie do 900 kg. Obecnie w Siłach Powietrzno-Kosmicznych Rosji służy ponad 50 maszyn tego typu, które są podnoszone sukcesywnie do nowego standardu Tu-22M3M. Zmodernizowane bombowce mogą przenosić nowocześniejsze pociski manewrujące Ch-32 o zasięgu zwiększonym do 1000 km i prędkości Mach 4 lub słynne „hipersoniczne” rakiety Ch-47M Kindżał.

Rosjanie już wcześniej utracili co najmniej 3 samoloty Tu-22M3 w wyniku ataków ukraińskich bezzałogowców. W październiku ubiegłego roku w podobnym do niedzielnego ataku na lotnisku Szajkowce w obwodzie kałuskim. Kolejny bombowiec tego typu miały paść ofiarą ukraińskich dronów w grudniu 2022 roku na lotnisku Riazań-Diagilewo w obwodzie riazańskim.