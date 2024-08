Ukraińcy planowali atak na Władimira Putina. Szczegóły

- Rosyjska telewizja państwowa podała, że Rosja miała podejrzenia, iż Ukraina planowała zaatakować Rosję podczas parady z okazji Dnia Marynarki Wojennej, w której w zeszłym miesiącu uczestniczył prezydent Władimir Putin – pisze Reuters. Dzień Marynarki Wojennej obchodzony był w Rosji 28 lipca. Rosyjska telewizja powiadomiła, że szczegóły rzekomych planów ukraińskiego ataku objęte są tajemnicą państwową. Telewizja zacytowała „wiceministra spraw zagranicznych (Rosji) Siergieja Riabkowa, który powiedział, że obawy były tak duże, że minister obrony Andriej Biełousow skontaktował się w sprawie podejrzeń z ministrem obrony USA Lloydem Austinem”.

Dwa dni przed uroczystościami Dnia Marynarki Wojennej Rosji brytyjskie ministerstwo obrony powiadomiło, że kluczowa część obchodów, planowana w Kronsztadzie koło Petersburga, została odwołana ze względów bezpieczeństwa.

- To już nie pierwszy raz od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę (w 2022 roku), gdy (różne) wydarzenia w Rosji są odwoływane (ze względów bezpieczeństwa). Niemniej, to wydarzenie jest najbardziej doniosłe spośród nich, co wskazuje na coraz większe trudności (Kremla) z zagwarantowaniem bezpieczeństwa swoim siłom zbrojnym - zauważył wówczas resort obrony w Londynie.

CELEM PUTINA JEST ZNISZCZENIE UKRAINY! Prof. Jan Malicki