Ukrainie bez dodatkowej obrony przeciwlotniczej grozi blackout. Zimą zabraknie jej prądu

– Mamy pięć miesięcy do zimy. Jeśli nie obronimy się teraz, to nie zdołamy przeprowadzić prac naprawczych. 50 proc. mocy (systemu energetycznego) nie wystarczy, aby przejść przez zimę – mówił Hałuszczenko.Słowa ministra znajdują potwierdzenie w oświadczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który podczas konferencji w Berlinie dotyczącej odbudowy kraju powiedział, że Rosja zniszczyła połowę ukraińskich mocy wytwórczych prądu, odkąd pod koniec marca tego roku zaczęła atakować instalacje energetyczne. Jak informuje BBC, Ukraina kupuje energię od Unii Europejskiej, próbując pokryć swoje niedobory. Ukraińskie ministerstwo energii podało, że od środy planuje importować największą jak dotąd ilość energii. Jednak nie wystarczy to na pokrycie deficytu. Oznacza to, że od godz. 15 do 23 w całym kraju zaplanowano przerwy w dostawie prądu.

Ma to chronić infrastrukturę krytyczną, w tym szpitale i obiekty wojskowe. Oleg Striłka z Państwowej Służby Ratunkowej w Sumach powiedział w rozmowie z BBC, że jednym ze skutków tej sytuacji jest jednoczesne podłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych do prądu po jego przywróceniu, co powoduje przeciążenie sieci i pożary.

– W ciągu ostatniego miesiąca ratowaliśmy dzieci i osoby starsze z zadymionych domów. BBC przewiduje, że sytuacja pogorszy się wraz ze wzrostem temperatur i włączeniem klimatyzacji.

„Najgorszy scenariusz zakłada, że jeśli Rosja będzie nadal atakować elektrownie, to wraz z nadejściem zimy Ukraińcy będą spędzać nawet 20 godzin dziennie bez prądu i ogrzewania. Częścią problemu jest to, że naprawy ukraińskich elektrowni cieplnych i wodnych są trudne oraz kosztowne" – czytamy w artykule. – Naprawa niektórych elektrowni zajmie lata, a inne mogą nigdy nie zostać przywrócone do sieci" - stwierdziła Maria Caturian z Ukrenergo, ukraińskiego krajowego operatora energetycznego.

Od czwartku obraduje szczyt G7, we Włoszech. Wołodymyr Zełenski zaapelował do przywódców G7 o przyjęcie „Planu Marshalla” na rzecz odbudowy jego kraju.

W czasie obrad szefów państw i rządów wielkiej siódemki w Borgo Egnazia Zełenski oświadczył też, że zdjęcie ograniczeń dotyczących użycia zachodniej broni podniosło ochronę przed rosyjskimi atakami powietrznymi. Ukraiński przywódca poinformował, że z premier Włoch Giorgią Meloni rozmawiał o następnym pakiecie pomocy dla jego kraju.

Przywódcy państw G7 osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie 50 mld dolarów pożyczki, zabezpieczanej środkami pochodzącymi z zysków z zamrożonych w UE i krajach G7 rosyjskich aktywów.

się od dostaw paliwa jądrowego z Rosji. Ukraina, we współpracy z amerykańską Westinghouse Electric Company, będzie z kolei rozbudowywać Chmielnicką Elektrownię Jądrową. Po uruchomieniu 6 bloków ma to być największa elektrownia jądrowa w Europie.Więcej: https://t.co/parcd5QCCg— Grzegorz Kurek 🚴‍♂️✍️🏔️ (@delanteradeoro) May 16, 2024