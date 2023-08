Tragiczny wypadek miał miejsce 29 sierpnia w rejonie krematorskim, jednak pierwsze doniesienia w ukraińskich mediach pojawiły się dopiero 30 sierpnia w godzinach wieczornych. Jak poinformował rzecznik prasowy 18. Samodzielnej Brygady Lotnictwa im. Igora Sikorskiego, Jewhen Rakita, wszyscy członkowie załóg byli doświadczonymi oficerami. Ich personalia nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jeden pochodził z obwodu połtawskiego, gdzie swoją bazę ma brygada. Pozostali pochodzili z innych regionów Ukrainy. Na 1 września zaplanowano pogrzeb wojskowy w Połtawie.

Pomimo tego, że okoliczności zdarzenia objęte są tajemnicą, Państwowe Biuro Śledcze prowadzi dochodzie dotyczące przestępstw z art. 416 Kodeksu karnego: „Naruszenie przepisów dotyczących lotu lub przygotowanie do niego podlega karze pozbawienia wolności od pięciu do piętnastu lat”. Wraz ze skalą zdarzenia – śmiercią dwóch załóg i zniszczeniem obu maszyn, najbardziej prawdopodobną okolicznością jest tutaj kolizja w powietrzu podczas lotu na bardzo małej wysokości.

Ze względu na zagrożenie ze strony rosyjskiej obrony przeciwlotniczej od roku 2014 ukraińskie załogi śmigłowców operują na bardzo małych wysokościach, często od kilku do kilkunastu metrów. Nie są wyjątkiem nagrania z ukraińskimi śmigłowcami lecącymi nad drogami czy ciekami wodnymi na wysokości kilku metrów. W takiej sytuacji każdy błąd niesie ogromne zagrożenie. Jest to jednak najbezpieczniejszy sposób działania w rejonie kontaktu z przeciwnikiem. Śmigłowce zwiększają pułap jedynie po to, aby ominąć niektóre przeszkody terenowe lub np. przeprowadzić atak z użyciem rakiet.

18. Samodzielna Brygada Lotnictwa Armii im. Igora Sikorskiego to jednostka Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy odpowiedzialna za wsparcie śmigłowcami działań bojowych. Wyposażona jest w śmigłowce wielozadaniowe Mi-8/17 oraz maszyny szturmowe Mi-24. Są to podstawowe śmigłowce wykorzystywane w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Znaczna część sprzętu pochodzi z donacji krajów takich jak Czechy, Polska czy Macedonia Północna.

Ze względu na niedostateczną liczbę śmigłowców szturmowych i ogromne zapotrzebowanie na misje wsparcia bojowego, śmigłowce Mi-8 często operując uzbrojone w niekierowane pociski rakietowe kalibru 80 mm lub 122 mm. Śmigłowiec tego typu na zewnętrznych pylonach może przenieść do 6 zasobników, każdy z 20 rakietami kalibru 80 mm. Innym typem misji o wysokim stopniu ryzyka jest ewakuacja medyczne (MEDEVAC), która realizowana jest zwykle w bezpośredniej bliskości obszaru działań bojowych. Celem jest ratowanie życia najpoważniej rannych, którzy transportowani są w celu udzielenia szybkiej i kompleksowej pomocy medycznej. Działania tego typu są bardzo istotne dla skutecznego i nowoczesnego prowadzenia działań bojowych. Dlatego odpowiednie śmigłowce, zarówno co do liczy jak i wyposażenia, stanowią bardzo ważny element każde operacji bojowej.