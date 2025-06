Spis treści

Uderzenie w rosyjskie lotnictwo – szczegóły operacji SBU

Według informatora z SBU, operacja specjalna miała na celu zniszczenie bombowców wroga na tyłach Federacji Rosyjskiej.

„Strategiczne bombowce wroga płoną masowo w Rosji – to wynik specjalnej operacji SBU” – powiedział informator.

Drony SBU miały zaatakować samoloty, które regularnie bombardują ukraińskie miasta.

„Obecnie wiadomo, że trafiono ponad 40 samolotów, w tym A-50, Tu-95 i Tu-22 M3” – dodało źródło.

Do wiadomości dołączono film, który pokazuje rząd ciężkich bombowców w ogniu w nieujawnionej lokalizacji. Źródło wskazało, że co najmniej jednym z trafionych lotnisk była baza lotnicza Belaya w rosyjskim obwodzie irkuckim, oddalonym o ponad 4000 kilometrów od Ukrainy. Według spekulacji United 24 Media zniszczeniu uległo co najmniej 4 bombowce strategiczne Tu-95

Według doniesień rosyjskich mediów drony dotarły również na lotnisko Diagilewo w obwodzie riazańskim. W rejonie lotniska Diagilewo odnotowano około 10 eksplozji. Według podanych informacji przez United24 Media, obecnie na tym terenie stacjonują 3 bombowce strategiczne Tu-95MS i 4 Tu-22M3.

Ponadto rosyjskie media ASTRA poinformowały, że drony uderzyły w lotnisko Iwanowo w obwodzie moskiewskim w Rosji. Prawdopodobnie uderzono w lotnisko rosyjskich sił powietrznych Iwanowo-Północny, które jest w stanie przyjąć duże samoloty, w tym samoloty A-50 AWACS.

Potwierdzenie ataku i reakcja rosyjskich władz

Gubernator obwodu irkuckiego, Igor Kobzev, potwierdził „atak dronów na jednostkę wojskową we wsi Sredny”, ale nie podał żadnych dalszych szczegółów. Niepotwierdzone doniesienia w mediach społecznościowych mówiły również o pożarze w bazie lotniczej Olenya w rosyjskim obwodzie murmańskim. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali słyszenie eksplozji i charakterystycznego brzęczenia dronów nad głowami, po czym w pobliskich rejonach nastąpiły przerwy w dostawie prądu.

Gubernator Murmańska, Andrey Chibis, potwierdził, że „drony wroga zaatakowały terytorium regionu murmańskiego”, ale również nie podał żadnych dalszych szczegółów.

Jak przypomina United24 Media Rosja jakiś czas temu przeniosła dużą część swojej floty bombowców strategicznych do bazy lotniczej Olenia w obwodzie murmańskim, gdzie 26 maja zaobserwowano nietypowo dużą koncentrację samolotów strategicznych: 40 bombowców Tu-22M3, 11 bombowców Tu-95MS i 5 samolotów transportowych An-12.

Nowe drony Ukrainy – as w rękawie?

SBU nie ujawniło, jakiego typu drony zostały użyte w ataku. Niepotwierdzone doniesienia w mediach społecznościowych sugerują, że niektóre z nich były dronami FPV wystrzelonymi z ciężarówek zaparkowanych w pobliżu lotnisk. W marcu Ukraina ogłosiła, że opracowała nowy dron o zasięgu 3000 kilometrów, ale nie podała żadnych szczegółów dotyczących jego typu, nazwy, wielkości głowicy bojowej ani terminu rozpoczęcia masowej produkcji.

Rosyjskie samoloty A-50, Tu-95, Tu-22 - co o nich wiemy?

A-50 (Beriev A-50) to rosyjski samolot wczesnego ostrzegania i kontroli (AWACS), oparty na konstrukcji Ił-76. Wyposażony w radar zdolny do wykrywania celów powietrznych i morskich na dużych odległościach, służy do koordynacji operacji lotniczych, rozpoznania i dowodzenia. Wprowadzony do służby w latach 80., jest kluczowym elementem rosyjskich sił powietrznych. W czasach ZSRR wyprodukowano około 31 samolotów A-50 w różnych wariantach. Szacuje się, że przed 2022 rokiem Rosja miała w służbie około 9 samolotów A-50, w tym 3 w starszej wersji A-50 i 6 w zmodernizowanej wersji A-50U. Od początku wojny w Ukrainie Rosja straciła co najmniej dwa samoloty A-50U:Jeden zestrzelony 14 stycznia 2024 r. nad Morzem Azowskim, prawdopodobnie przez system Patriot PAC-2. Drugi zniszczony 23 lutego 2024 r. w rejonie Krasnodaru, również przypisywany ukraińskim działaniom (np. system S-200). Wcześniej, w lutym 2023 r., jeden A-50 został uszkodzony w ataku dronów na lotnisku w Machuliszczach na Białorusi. Po stratach, szacuje się, że Rosja może mieć obecnie około 6-7 operacyjnych samolotów A-50U, choć liczba ta może być mniejsza, jeśli kolejne maszyny są uziemione z powodów technicznych lub w trakcie modernizacji.

Tu-95 (Tupolew Tu-95) to radziecki, a obecnie rosyjski strategiczny bombowiec i samolot rozpoznawczy, wprowadzony do służby w 1956 roku. Napędzany czterema silnikami turbośmigłowymi Kuzniecow NK-12, jest jednym z najszybszych samolotów śmigłowych, osiągając prędkość ponad 900 km/h. Używany do przenoszenia bomb konwencjonalnych i nuklearnych, a także pocisków manewrujących, jak Ch-55 czy Ch-101. Dzięki dużej ładowności i zasięgowi ponad 12 000 km, pozostaje kluczowym elementem rosyjskich sił strategicznych, mimo zaawansowanego wieku konstrukcji. Rosja posiada około 40-60 sztuk w służbie.

Tu-22M3 (Tupolew Tu-22M3) to rosyjski naddźwiękowy bombowiec strategiczny i morski, wprowadzony do służby w latach 80. Jest to rozwinięcie serii Tu-22, z poprawioną aerodynamiką, skrzydłami o zmiennej geometrii i silnikami Kuzniecow NK-25, umożliwiającymi prędkość do Mach 2 (ok. 2300 km/h). Ma zasięg około 6800 km i może przenosić bomby konwencjonalne, nuklearne oraz pociski manewrujące, jak Ch-22 czy Ch-32. Używany głównie do ataków na cele lądowe i morskie, pozostaje w służbie rosyjskich sił powietrznych. Rosja posiada około 60-66 sztuk w służbie.