Rosja szykuje wielką ofensywę w obwodzie kurskim? W przygotowaniu 50 tys. żołnierzy

PAP 10:35

50 tys. rosyjskich i północnokoreańskich żołnierzy przygotowuje się do ofensywy w obwodzie kurskim w europejskiej części Rosji, by odbić terytorium kontrolowane przez siły ukraińskie - powiadomił amerykański dziennik "New York Times".

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Wojna na Ukrainie