Najnowszy pakiet pomocowy dla Ukrainy ma miejsce na niecałe dwa tygodnie przed objszymy urządem prezydenta przez Donalda Trumpa co podkreśla symbolikę wartego pół miliarda dolarów pakietu pomocowego w jego skład wchodzą pociski do obrony powietrznej, amunicji powietrze-ziemia i sprzęt do korzystania przez Ukrainę z myśliwców F-16.

Zapasy broni i amunicji na Ukrainie są na razie stabilne, mówią amerykańscy urzędnicy, podczas gdy USA uważają, że istnieją poważne problemy z moce władczomią Ukrainy. Oczekuje się, że wszystkie pozostałe pieniądze, które zostały przywłaszczone przez Kongres dla Ukrainy, zostaną dostarczone.

Ostatni pakiet pojawia się, gdy Biały Dom przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej rundy sankcji wobec Rosji, spodziewanej pod koniec tego tygodnia. Amerykańscy urzędnicy argumentowali, że starają się dać Ukrainie jak największą przewagę przed ewentualnymi negocjacjami w sprawie zakończenia wojny w tym roku.

Biden miał spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w piątek w Rzymie na tym, co prawdopodobnie będzie ich ostatnim spotkaniem, ale Biały Dom ogłosił późnym wieczorem wieczorem, że odwołuje podróż, aby skupić się na pożarach szalejących w Kalifornii.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Stany Zjednoczone przeznaczyły na wsparcie Ukrainy znaczące środki finansowe. Według danych z sierpnia 2024 roku, łączna wartość amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy wyniosła około 62 miliardów dolarów.Oprócz wsparcia wojskowego Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie pomocy finansowej i humanitarnej. Według danych z sierpnia 2024 roku, łączna wartość amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, obejmującej wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne, wyniosła ponad 79 miliardów dolarów.