Po raz pierwszy informacje o używaniu przez Ukrainę tych czeskich wyrzutni na podwoziu Tatra 815 4x4 pojawiły się w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie wiadomo, że służą one w 61. Samodzielnej Brygadzie Zmechanizowanej. W te samej jednostce znalazły się również wyrzutnie RM-70 Wampir na podwoziu 8x8, które oprócz czterdziestoprowadnicowej wyrzutni posiadają też zasobnik na dodatkowe 40 rakiet i system ich automatycznego ładowania.

Wyrzutnia BM-21MT Striga jest znacznie lżejsza, umieszczona na ciężarówce wysokiej mobilności Tatra T815-7 w układzie 4x4. Wyposażona jest w silnik wysokoprężny Tatra T3C-928-8T o mocy 362 koni mechanicznych, który zapewnia prędkość maksymalną 90 km/h. Jest to jedna z kilku wyrzutni firmy Excalibur Army, wywodzących się z czeskich modyfikacji systemu BM-21 Grad. Od rosyjskiego oryginału różni się nie tylko znacznie nowocześniejszym podwoziem. Posiada też systemem kierowania ogniem i takie modyfikacje wyrzutni, która mają maksymalnie przyspieszyć przejście z pozycji marszowej do bojowej i odwrotnie. Ma to na celu skrócenie do minimum czasu pozostawania na stanowisku ogniowym po odpaleniu salwy.

Proces celowania, kierowania ogniem, planowania trybem prowadzonego ostrzału i otwarcie ognia nie wymagają od załogi opuszczania opancerzonej kabiny. Może też być sterowany z wynośnego modułu sterującego. Wystrzelenie wszystkich 40 pocisków w trybie pojedynczych odpaleń zajmuje ok. 20 sekund. Pozwala to na szybkie ostrzelanie nawet kilku celów i opuszczenie pozycji, zanim przeciwnik odpowie ogniem.

W wyrzutni Striga można wykorzystywać amunicję od różnych dostawców, w tym serbskie rakiety o zwiększony zasięgu 40 km, oraz amunicję izraelską. Co ciekawe, nie tylko niekierowaną, ale również izraelskie pociski naprowadzane Accular-122. Rakiety tego typu mają zasięg wynoszącym 35 km i zapewniają zdolność trafienia celu z kołowym odchyleniem (CEP) poniżej 10 metrów. Są one wyposażone w programowaną głowicę bojową o kontrolowanej fragmentacji lub penetracyjną o masie 20 kg. System naprowadzania oparty jest o pozycjonowanie GPS i inercyjny system nawigacji.