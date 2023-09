Bitwa o kluczowe miasto. Rosjanie przesuwają wojska

Ukraińska kontrofensywa, która była zapowiada od kilku miesięcy, póki co nie zmieniła oblicza wojny. Owszem Rosjanie zostali zatrzymani i w ostatnim czasie raczej cofają się w głąb zaatakowanego kraju, ale nie przyniosło to jeszcze przełomu. Mało tego, na niekorzyść Ukraińców gra czas i zbliżająca się jesień, która z pewnością utrudni prowadzenie działań ofensywnych. O tym bardzo ważnym czynniku mówił dla "Super Expressu" Marek Budzisz, który jednocześnie przedstawił pewne okoliczności na jakich mógłby być negocjowany pokój. - Amerykanie trzymają się jasnej linii: wysyłają sprzęt, ale nie chcą przekazać uzbrojenia, które mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Z drugiej strony Rosjanie sygnalizują możliwość i chęć do kontynuowania wojny. Kolejne mobilizacje, pozyskiwanie sprzętu z własnego sektora, jak i z importu. To jest zapowiedź przygotowania do długiej wojny - ocenił analityk.

Z raportu Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że Rosjanie koncentrują się na obronie zajętych terenów i przesuwają wojska w kierunku miasta Tokmak. Ukraińskie wojska znajdują się około 25 kilometrów od tej miejscowości.

NEW: The tactical situation in #Verbove remains unclear as Ukrainian forces continued offensive operations in western #Zaporizhia Oblast on September 26.Latest #Ukraine campaign assessment: https://t.co/o6p07xeReU pic.twitter.com/zgGXEyquqG— ISW (@TheStudyofWar) September 27, 2023

Według wielu ekspertów, przedłużająca się wojna jest na rękę Rosjanom. Z kolei Ukraińcy muszą mierzyć się z problemem ograniczenia mobilizacji oraz niepewności dostaw broni z Zachodu. Warto również pamiętać o tym, że w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie, a ich wynik może zdeterminować dalsze losy konfliktu za naszą wschodnią granicą.