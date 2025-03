Ukraina bez Starlinka? "Ma monopol. Będzie nim grał" - ekspert o groźbach Elona Muska

Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space, w rozmowie z Portalem Obronnym podczas konferencji "Przyszłość Sił Powietrznych RP", nie kryje obaw związanych z monopolem Elona Muska na rynku łączności satelitarnej.

- To jest monopol, który Musk stworzył. I będzie tym grał – ostrzega ekspert. Zależność Ukrainy od Starlinka stała się faktem, a ostatnie groźby miliardera o ograniczeniu dostępu do sieci wywołały prawdziwą burzę.

Czy Elon Musk odłączy Ukrainę od Starlinka?

Rymaszewski podkreśla, że zaufanie do jednego człowieka w tak strategicznej kwestii jest ogromnym ryzykiem.

- Rodzi się teraz kluczowe pytanie: czy możemy wierzyć jednemu człowiekowi, kiedy nam gwarantuje, że niby będzie działać? – pyta retorycznie.

Przypomina jednocześnie o wcześniejszych problemach z działaniem Starlinka na Ukrainie, szczególnie w pobliżu linii frontu. Czy system, który zawiódł w kluczowym momencie, może być gwarantem bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo danych pod znakiem zapytania

Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem, jest bezpieczeństwo danych.

- To system stworzony tak naprawdę dla zwykłego Kowalskiego. Czyli to nie jest system, w którym wyślemy dane i one sobie tam idą bezpiecznie do nas. One idą przez ich system. Czyli cały czas jest to ryzyko wpływania na te dane – alarmuje prezes Thorium Space.

Czy Ukraina ma plan B?

Mimo wszystko, Rymaszewski uspokaja, że Ukraina prawdopodobnie przygotowała się na ewentualność utraty Starlinka.

- To też nie jest tak, że tam nikt nie myśli o tym, co będzie, jak Starlink nie będzie. No nie wierzę w to, że no nic się nie dzieje. Oczywiście, że się dzieje – mówi.

Wskazuje na istnienie alternatywnych systemów łączności, takich jak klasyczne systemy wojskowe czy MANPAKI.

- Są przecież inne terminale, są inne systemy łączności klasycznej, które istnieją i które też tam są używane – dodaje.

Choć Starlink jest wygodny, to nie jest jedynym rozwiązaniem.

- Są oczywiście systemy dużo bardziej bezpieczne, czyli klasyczne systemy wojskowe łączności czy bezpiecznej łączności, czyli MANPAKI i różnego typu rozwiązania i one tam są – podkreśla Rymaszewski.

Czas na polską niezależność!

Paradoksalnie, groźby Muska zmusiły Europę do działania i poszukiwania własnych rozwiązań.

- Musk wyświadczył nam przysługę. Bo nagle przestaliśmy patrzeć tak jednokierunkowo – zauważa ekspert.

Doświadczenia z systemem Starlink i działaniami Muska są ważną lekcją dotyczącą ryzyka zależności od pojedynczych dostawców w strategicznych obszarach.

- Miejmy swoje. Miejmy guzik u siebie! – apeluje Rymaszewski.

Dążenie do niezależności i suwerenności w dziedzinie łączności jest kluczowe dla bezpieczeństwa każdego kraju, w tym Polski. Na jakim etapie są prace nad pierwszym polskim geostacjonarnym satelitą komunikacyjnym?

Odpowiedzi na te pytania w materiale wideo.