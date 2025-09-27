Gen, Kuptel: Umowa na Legwany nie wyczerpują potrzeb Wojska Polskiego. Na przykład na systemy antydronowe

2025-09-27 12:55

„Upatrujemy możliwości instalacji przyszłych systemów antydronowych na podwoziu Legwana” – mówi gen. bryg. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia w unikalnym wywiadzie, udzielonym po podpisaniu umowy na wozy Legwan 4x4. Jak mówi, sporą część z tej liczby będą stanowić wesje specjalne. Ale też podkreśla, że obecne zamówienia - „nie wyczerpują potrzeb Wojska Polskiego. Ten zakres jest relatywnie wyższy.”

Szef Agencji Uzbrojenia zwraca uwag na to, że co prawda jest to umowa ramowa, ale jeszcze w tym roku na jej podstawie zostaną zawarte pierwsze umowy wykonawcze. Stanowi ona podstawę nie tylko dla kolejnych dostaw, ale też dalszego zwiększenia zaangażowania polskiego przemysłu i szerszego zakresu modyfikacji, zgodnie z potrzebami Wojska Polskiego.

„Chodzi o to, żeby żołnierz czuł się i działał jak najbardziej efektywnie” – mówi generał Artur Kuptel. Jak dodaje - „Jeżeli chodzi o doposażenie w osłony balistyczne... W tej chwili jest jedynka, ale my widzimy już trójkę. (…) Bo takie są potrzeby operacyjne w tej chwili, wynikające z pola walki. Warunki na wschodniej granicy. Może nie bojowe, ale już zbliżone do bojowych. Pokazują nam jeszcze inne potrzebne elementy. . Nie o wszystkich możemy od razu mówić.”

Umowa na ponad 1200 pojazdów Legwan 4x4. Pancerny następca Honkera

Te rozwiązania, podobnie jak zmiany wprowadzane w KTO Rosomak, które również są budowane w Siemianowicach Śląskich, będą systematycznie zwiększać możliwości, komfort i bezpieczeństwo wozów rodziny Legwan.

Jak podkreśla generał Kuptel, zapotrzebowanie na różne warianty jest bardzo duże i znacznie przekracza obecnie 400 zamówionych wozów, których ponad 20 jest już eksploatowanych przez Wojsko Polskie, oraz 1266 zawartych w umowie ramowej. Sugeruje też, że będą potrzebne kolejne umowy, aby zastąpić przestarzały sprzęt, taki jak Honkery. Wyraża też nadzieję, że efektywne zarządzanie funduszami pozwoli na szybszą kontraktację i zwiększenie ilości sprzętu, co przełoży się na większe bezpieczeństwo kraju.

