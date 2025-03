F-35: Rewolucja w polskiej armii? Generał Nowak o tym, jak zintegrować F-35 z innymi systemami

Wdrożenie F-35 to dla polskiej armii skok technologiczny o dekadę. Nie chodzi tylko o zakup nowoczesnego sprzętu, ale o gruntowne przekształcenie sposobu działania i myślenia o obronności. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych DGRSZ, w rozmowie z nami podkreśla, że kluczem do sukcesu jest integracja.

Integracja kluczem do sukcesu

Kluczowe słowo to integracja i to nie jest puste słowo w przypadku tego samolotu. Ten samolot jest stworzony do wchodzenia w taką interakcję, integrację z innymi systemami uzbrojenia z innymi domenami. Wszyscy będą musieli nadążać – mówi generał Nowak.

F-35 to nie tylko samolot, to centrum dowodzenia, które może współpracować z różnymi systemami uzbrojenia, takimi jak wyrzutnie HIMARS czy haubice Krab. Taka współpraca wymaga błyskawicznej wymiany informacji i precyzyjnego działania. Generał Nowak podkreśla, że polskie siły zbrojne muszą sprostać temu wyzwaniu.

Współpraca różnych rodzajów wojsk

- Mamy już za sobą przeprowadzone chociażby warsztaty robocze z artylerzystami, którzy świetnie to rozumieją – dodaje generał.

F-35 może precyzyjnie namierzać cele i przekazywać dane do systemów artyleryjskich, co znacząco zwiększa skuteczność działań. To nowa era w Air-Land Integration, czyli współpracy sił powietrznych i lądowych.

Zmiana mentalności w wojsku

Największym wyzwaniem, zdaniem generała Nowaka, jest zmiana mentalności w wojsku. Konieczna jest przebudowa systemu edukacji wojskowej, aby każdy żołnierz, niezależnie od specjalizacji, rozumiał, jak działają inne rodzaje sił zbrojnych i jak je wspierać.

To jest trudne, zbudowanie takiej mentalności zabierze lata – przyznaje generał.

Szkolenie pilotów F-35

Szkolenie polskich pilotów F-35 to proces długi i wymagający. Piloci muszą opanować nie tylko obsługę samego samolotu, ale także skomplikowane systemy informatyczne i taktyczne. To ogromne wyzwanie, ale i szansa dla polskiego lotnictwa.

F-35 a bezpieczeństwo Polski

Zakup F-35 to inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Te nowoczesne myśliwce znacząco wzmocnią nasze siły powietrzne i pozwolą na skuteczniejsze odstraszanie potencjalnych agresorów. To ważny krok w modernizacji polskiej armii i dostosowaniu jej do współczesnych zagrożeń.