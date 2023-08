System Deseaver Mk-4 tworzą specjalne ładunki zakłócające różnego typu, wystrzeliwane z kilku obrotowych i stabilizowanych wyrzutni zdolnych do szybkiego, dokładnego ustawienia i wystrzeliwania wabików wybranych przez algorytmy antyrakietowe. Ładunki zakłócające są zarówno aktywne jak i pasywne, to znaczy, że jedne z nich służą do zakłócenia systemów naprowadzania pocisków przeciwokrętowych podczas gdy inne tworzą fałszywe echa stanowiące bardziej zachęcający cel niż broniąca się jednostka.

Podczas prób przetestowano zdolność tego nowego morskiego systemu walki elektronicznej do skutecznego reagowania na złożone scenariusze ataku rakietowego, w tym do wystrzeliwania wabików z kilku wyrzutni przeciwko wielu równoczesnym zagrożeniom. Deseaver Mk-4 stanowi jeden ze środków oddziaływania stosowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Walki Elektronicznej (ang. Integrated Electronic Warfare Suite - IEWS).

Jest to kompleksowe rozwiązanie stosowane na jednostkach morskich izraelskiej marynarki wojennej, ale również oferowane przez Elbit Systems odbiorcom zagranicznym. Może ono zostać zintegrowane z wybranym przez użytkownika okrętowym systemem zarządzania walką i współpracować z szeroką gamą środków walki i przeciwdziałania.