Waszyngton zatwierdza pakiet modernizacyjny dla egipskich Abramsów. GDLS zaciera ręce

Egipski rząd złożył wniosek o remont i modernizację 555 czołgów M1A1 do konfiguracji M1A1SA. Pakiet obejmuje zaawansowane wyposażenie, takie jak 555 kamer termowizyjnych AN/VAS-5B DVE-A dla kierowców, taką samą liczbę celowników termowizyjnych dla strzelców, wyrzutnie granatów dymnych M250, turbiny gazowe AGT-1500 i przekładnie X-1100.

Oprócz modernizacji czołgów, Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż części zamiennych, sprzętu pomocniczego i komponentów naprawczych. Pakiet obejmuje również pomoc inżynieryjną, techniczną i logistyczną w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia procesu modernizacji. Głównym wykonawcą potencjalnej umowy będzie General Dynamics Land Systems.

W latach 70. i 80. XX wieku Egipt był jednym z głównych beneficjentów pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych. Po wojnie Jom Kipur (1973), która zakończyła się niekorzystnym wynikiem dla Egiptu, kraj ten dążył do odbudowy swojego potencjału wojskowego. W tym okresie rozpoczęto reformy w armii egipskiej, które miały na celu modernizację wyposażenia oraz poprawę zdolności bojowych.

W 1979 roku Egipt podpisał traktat pokojowy z Izraelem (Porozumienia Camp David), co poprawiło relacje Egiptu z USA. Amerykańska pomoc wojskowa była w tym kontekście jednym z narzędzi wpływu i stabilizacji regionu, a Egipt stał się jednym z największych odbiorców amerykańskich czołgów.

Egipt pozyskał czołgi Abrams w ramach umowy wojskowej, która była częścią amerykańskiego programu pomocy wojskowej. USA zainwestowały w ten kontrakt miliardy dolarów, aby wspierać rozwój armii egipskiej i wzmocnić stabilność regionu Bliskiego Wschodu. Umowa ta obejmowała zarówno dostawy sprzętu wojskowego, jak i szkolenie egipskich żołnierzy oraz wsparcie logistyczne.

GARDA: Hyundai Rotem o K2 i NKTO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwsza dostawa czołgów M1 Abrams do Egiptu miała miejsce w 1983 roku, kiedy to Egipt stał się jednym z pierwszych państw poza USA, które pozyskały te amerykańskie czołgi. Początkowo, Egipt otrzymał niewielką liczbę czołgów M1A1, które różniły się od wersji amerykańskich w zakresie niektórych podzespołów. Amerykanie dostosowali je do potrzeb egipskich, zmieniając m.in. niektóre elementy technologiczne i systemy elektroniczne.

Abramsy były częścią większej transzy pomocy wojskowej, która obejmowała także inne systemy uzbrojenia, takie jak samoloty F-16 czy śmigłowce Apache. W ramach umowy Egipt otrzymywał czołgi za symboliczną cenę lub w formie kredytów z niskim oprocentowaniem, co sprawiało, że były one dostępne dla egipskiego rządu.

Czołgi M1A1 Abrams stanowią obecnie podstawowy typ broni pancernej w armii egipskiej. Są one kluczowym elementem strategii obrony kraju, a także stanowią element sił szybkiego reagowania w przypadku konfliktu. Modernizacja czołgów, wsparcie logistyczne oraz zaawansowane systemy dowodzenia pozwalają Egiptowi utrzymać wysoki poziom gotowości bojowej.